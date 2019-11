Entertainer Quincy Promes is niet meer weg te denken bij Ajax

Als hij het veld op komt, gaat er een masker op. Een beetje zoals Jim Carrey in de film The Mask, zo legde hij eens uit. Carrey verandert daarin in een groen wezen dat opeens de hele wereld aan kan. Quincy Promes (27) zet dat masker op voor een wedstrijd en verandert in een alter ego dat koste wat het kost wil winnen. En als hij dan scoort, trekt hij het denkbeeldige ding met enige flair van zijn gezicht en wordt hij weer zichzelf. Maniertjes, klinkt het dan al snel op sociale media, als hij zo juicht. Promes vindt het juist leuk dat hij iets herkenbaars heeft, iets wat kinderen oppikken. „Mensen zien dat je een beetje entertainend bent”, zei hij er eens over.

Hij heeft dit seizoen al vaak op deze manier goals kunnen vieren: acht keer in de eredivisie – hij is daarmee topscorer van Ajax – en drie keer in de Champions League. Zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (4-0) scoorde hij weliswaar niet, maar had hij alsnog een aandeel in drie van de vier goals.

Hij stond aan de basis van de aanval die leidde tot de mooie volley van Van der Beek: 1-0. Hij gaf een assist aan Dusan Tadic: vanaf links, op sloftempo bijna, rustig wachtend tot de Serviër aanspeelbaar was tussen twee verdedigers: 2-0. En hij was onderdeel van een van de vele wervelende combinaties – Promes op Tadic op Zakaria Labyad op wederom Van de Beek: 3-0.

Een entertainer boven alles, ook met de bal. Inmiddels zal zelfs de meest luidruchtige Ajax-fan op Twitter niet meer wakker liggen van enige uitbundigheid bij Promes. Hij is niet meer weg te denken bij dit Ajax. Hij heeft het overzicht, de snelheid en de onvoorspelbaarheid die passen bij een ploeg die aanvallend momenteel net zo kan verbazen als het team dat vorig jaar de halve finale van de Champions League haalde. Dat alles met het showmanschap dat wel meer Ajacieden tonen: schijnbeweging of twee extra, hakjes als pass – het lukt lang niet allemaal, maar ach.

Duurste zomeraankoop

Wat kunnen twee maanden een verschil maken. Promes was de duurste aankoop afgelopen zomer, toen hij voor 15,7 miljoen euro van het Spaanse Sevilla overkwam. Hij tekende voor vijf jaar. Hij voldeed precies aan de transferfilosofie die Ajax een jaar eerder ook volgde: een ervaren speler die in het buitenland heeft gespeeld en voor de balans in een verder jonge ploeg kon zorgen. In 2018 was dat Dusan Tadic, die van Southampton kwam. Nu paste Promes in dat plaatje.

Promes in duel met Utrechter Sean Klaiber. Foto Maurice van Steen/ANP

Een speler met een Ajax-verleden ook. Promes werd geboren in Amsterdam, woonde overal in de stad en maakte van zijn tiende tot zijn zestiende deel uit van de jeugdopleiding. Hij trainde onder Sonny Silooy, Heini Otto, was vaste ballenjongen bij wedstrijden van het eerste. Maar hij was niet de makkelijkste en moest na zes jaar bij Ajax vertrekken. Onhandelbaar, zo werd hij genoemd. „Je krijgt nooit de specifieke reden, maar als ik eerlijk ben en in de spiegel kijk, was ik onhandelbaar. Na een tijdje wek je irritaties op, ook bij trainers en medespelers. Als je dan niet meer goed in de groep ligt, de rotte appel bent zeg maar, dan moet je eruit”, zo zei hij begin september in een interview met oud-Ajacied Andy van der Meijde, op diens YouTube-kanaal.

Hij vertrok naar eerstedivisionist Haarlem, dat na anderhalf jaar failliet ging, en tekende bij FC Twente zijn eerste profcontract, waar hij met onder meer Tadic in het team zat. Hij werd in 2012 een jaar uitgeleend aan Go Ahead Eagles, waar hij speelde onder de huidige Ajax-coach Erik ten Hag. Hij had een belangrijk aandeel in de promotie van Go Ahead naar de eredivisie, scoorde er dertien keer in 32 wedstrijden.

Beste speler in Rusland

Zijn vier jaren erna in Rusland, bij Spartak Moskou, waren uiterst succesvol. Hij werd er één keer topscorer en twee keer verkozen tot beste speler van de competitie. Vorig seizoen, bij Sevilla, was hij vaak slechts invaller. Hij scoorde maar drie keer.

Toch, zijn kwaliteiten waren onmiskenbaar, zodat Ajax zich meldde. Hij was bovendien al jaren een vast gezicht in Oranje – hij speelde inmiddels veertig interlands, scoorde zeven keer. En zijn komst was logisch, aangezien het succeselftal van vorig seizoen uiteen dreigde te vallen. Maar toen tekende de ene na de andere speler bij en was een basisplaats voor Promes niet eens meer vanzelfsprekend. Tadic bleef, Van de Beek, Hakim Ziyech, David Neres. Allemaal spelers die op een plek spelen waar Promes zichzelf ziet: op een van de flanken of als nummer tien. Maar erg vond hij het niet, daar werd Ajax alleen maar sterker van.

Quincy Promes tijdens de wedstrijd tegen FC Utrecht in de Arena. Foto Maurice van Steen/ANP

Maar de eerste maand van het seizoen kreeg Promes amper speelminuten en een blessure hielp daarbij niet. Er circuleerden geruchten over ontevredenheid. Begin september kreeg hij tegen Sparta de kans in de basis en maakte hij zijn eerste goal. Daarna denderde de trein voort. Belangrijke goal, na belangrijke goal: een hattrick tegen Fortuna Sittard, de winnende tegen RKC Waalwijk, goals in de Champions League tegen Lille, Valencia en Chelsea.

Ten Hag is dan ook zeer tevreden over de ontwikkeling van Promes in dit Ajax. „Ik kan nu achteraf heel makkelijk zeggen dat ik het geloof altijd heb gehad”, zei hij na de wedstrijd van zondag tegen Utrecht. „Quincy heeft zo’n ontzettende eerzucht en in de eindfase van het spel heeft-ie zo’n gave, het overzicht en vermogen om die goal te maken, of de beslissende bal te geven, of de voorassist. En hij is tactisch geslepen, rijp in alle opzichten van het spel. Maar ik hoop dat hij nog steeds op de weg naar boven zit. Er zit nog veel meer in.”