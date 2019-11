Boliviaanse president Morales treedt af na wekenlange protesten

De Boliviaanse president Evo Morales (60) heeft zondag zijn aftreden bekendgemaakt. Dat melden internationale persbureaus. Morales was bijna veertien jaar aan de macht in Bolivia en lag onder vuur vanwege verdenkingen van fraude bij de door hem gewonnen presidentsverkiezingen eind oktober. Hierdoor waren er al wekenlang grote protesten.

Om de onvrede te bezweren kondigde Morales eerder op zondag nieuwe verkiezingen aan, maar dat mocht niet baten. Zowel de voorzitter van het parlement, leden van de kiesraad en verschillende ministers traden af. De hoogste militair van Bolivia, generaal Williams Kaliman, verzocht Morales op televisie om af te treden, zodat de „stabiliteit” van het land hersteld kon worden.

De demonstraties in het Zuid-Amerikaanse land begonnen na afloop van de verkiezingen op 20 oktober. Op verkiezingsavond zelf ontstond onduidelijkheid toen er plots urenlang geen uitslagen meer werden bekendgemaakt. Voor dat moment ging Morales’ concurrent, Carlos Mesa (65), aan kop in de peilingen, en daarna stond plots de zittende president in een exitpoll bovenaan. Daarop riep hij zichzelf uit tot overwinnaar, waardoor hij nog tot 2025 in zijn ambt zou blijven. Zondag kwamen de verdenkingen van fraude tot een kookpunt toen de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) Morales’ overwinning „statistisch onmogelijk” noemde.

Lees ook: De rechtse macho die het verzet tegen Bolivia’s ‘dictator’ aanvoert

Toen Morales begin 2006 aan de macht kwam in Bolivia, een van de armste landen van Zuid-Amerika, was de socialist de eerste inheemse president op het continent. In 2009 werd een wet aangenomen die stelde dat een president maximaal twee termijnen van vijf jaar mag dienen. Morales omzeilde de de wet in 2013 omdat zijn eerste termijn was ingegaan voordat de nieuwe wet bestond.

Vervolgens wist hij in 2017 ook het grondwettelijk hof te overtuigen dat hij zich voor een vierde termijn verkiesbaar mocht stellen. Dat was een omstreden besluit. Het hof ging erin mee dat anders zijn „mensenrechten” geschonden zouden worden.

Lees ook: ‘Democratische diabetes’ vreet Zuid-Amerika op