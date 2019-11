Ajax dendert met 4-0 over FC Utrecht heen

Ajax heeft een ruime thuiszege op FC Utrecht geboekt. De koploper zegevierde met 4-0, na een ruststand van 3-0. Het elftal van trainer Erik ten Hag gaat daardoor met een riante voorsprong de interlandperiode in.

Nummer twee AZ en nummer drie PSV komen later zondag nog in actie. Ze kunnen de achterstand niet verder terugbrengen dan respectievelijk zes en acht punten.

De nummer vier FC Utrecht was ruim twee jaar geleden de laatste die een competitiewedstrijd won in Amsterdam (1-2). De formatie van coach John van den Brom arriveerde ook vol goede moed in de Johan Cruijff Arena, na bevredigende resultaten tegen PSV (3-0) en Feyenoord in De Kuip (1-1). Toch werd al snel duidelijk dat er weinig te halen viel voor de bezoekers.

Ajax startte in het tempo waarmee het afgelopen dinsdag Chelsea wist bij te houden in de Champions League. Doelman Maarten Paes behoedde FC Utrecht in de eerste tien minuten tot drie keer toe voor een snelle achterstand. Hij reageerde uitstekend op doelpogingen van Daley Blind, Quincy Promes en Dusan Tadic. Paes ontsnapte ook nog toen Lisandro Martínez op de paal schoot.

In de veertiende minuut was de keeper wel kansloos toen Donny van de Beek mocht aanleggen op aangeven van Dusan Tadic, de Serviër die niet helemaal tevreden was over zijn laatste optredens in de eredivisie. Tadic tekende tien minuten later zelf voor 2-0 en leverde in de veertigste minuut ook zijn aandeel in een prachtige aanval die de 3-0 van Van de Beek inleidde. De aanvoerder combineerde met Promes en Ziyech en zag Zakaria Labyad uiteindelijk Van de Beek aanspelen.

Labyad, geboren in Utrecht, kreeg pas zijn eerste minuten van dit seizoen. Trainer Ten Hag wilde zijn succesvolle ploeg van de laatste weken zo veel als mogelijk intact houden en besloot de geblesseerde Neres door Labyad te vervangen. Ook zonder wedstrijdritme voetbalde de de oud-speler van FC Utrecht best aardig. Het is ook lekker spelen in een elftal dat zo goed draait. Ook na rust was het genieten voor de fans van Ajax. Ze zagen de ene na de andere mooie aanval en een goede keeper van FC Utrecht. Want het was ook aan Paes te danken dat alleen nog Martínez tot scoren kwam. (ANP)