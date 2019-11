80 grafstenen Joodse begraafplaats in Denemarken beklad

Op een Joodse begraafplaats in het Deense stadje Randers zijn zaterdag zeker tachtig graven beklad met groene verf. Dat melden verschillende Deense media en wordt zondag ook bevestigd door de gemeente Randers zelf. „Een ontzettend laffe daad”, aldus burgemeester Torben Hansen.

Zaterdagmiddag werd rond half vier de politie van de stad in het noordwesten van Denemarken gealarmeerd. Die trof tientallen Joodse graven met groene verf aan. Wanneer die was aangebracht, weet politiechef Bo Christensen nog niet. In de nacht van zaterdag op zondag werd wereldwijd de Kristallnacht herdacht, de pogrom in 1938 waarbij in heel nazi-Duitsland Joden, hun bezittingen en verzamelplaatsen werden aangevallen.

Politiechef Christensen benadrukt tegen de krant Jyllands Posten dat er geen teksten of symbolen op de graven zijn aangebracht. „Het lijkt alsof de verf er simpelweg overheen gegoten is.” Experts zullen de graven zo voorzichtig mogelijk schoonmaken, belooft burgemeester Hansen. De Joodse begraafplaats in Randers is een van de oudsten in zijn soort in Denemarken. In de jaren tachtig zijn er voor het laatst mensen ter aarde besteld.

Er wonen volgens persbureau AFP zo’n 6.000 Joden in Denemarken. De meesten van hen in hoofdstad Kopenhagen. In 2015 kwam daar één persoon om het leven toen een 22-jarige Deen van Palestijnse afkomst tijdens een bar mitswa-viering het vuur opende in een synagoge.