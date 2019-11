Zes Hongkongse parlementsleden opgepakt in aanloop naar verkiezingen

In Hongkong zijn zaterdag zes liberale parlementariërs opgepakt die afgelopen mei betrokken waren bij een gevecht in het parlementsgebouw, meldt persbureau AP. Hen hangt tot een jaar celstraf boven het hoofd. Critici stellen dat de parlementariërs zijn opgepakt om de positie van hun partijen te verzwakken voor de districtsverkiezingen later deze maand.

De volksvertegenwoordigers zijn in staat van beschuldiging gesteld en vervolgens op borgtocht vrijgelaten. De Hongkongse politie wilde nog een zevende parlementslid arresteren, maar zij heeft zich tot dusver niet gemeld op het bureau. Allen zijn lid van pro-democratie partijen, die zich onder meer inzetten voor mensenrechten en tegen uitgebreide Chinese inmenging.

Op 11 mei brak een gevecht uit in het parlementsgebouw tijdens een debat over een omstreden wet die het mogelijk moest maken om Hongkongse verdachten uit te leveren aan China. Pro-democratie volksvertegenwoordigers zagen hierin een poging van China om meer macht te krijgen in Hongkong en vreesden dat tegenstanders van het Chinese regime met vage aanklachten zouden worden uitgeleverd. Bij het gevecht raakten meerdere parlementariërs gewond.

Beginpunt protesten

Dezelfde uitleveringswet betekende het startschot voor de protesten die Hongkong al vijf maanden in de greep hebben. Inmiddels is de wet van de baan, maar de rust is nog niet wedergekeerd. Pro-democratie demonstranten zien de hoogste leider van Hongkong, Carrie Lam, als een verlengstuk van China en eisen haar dat zij aftreedt.

Dit weekend kregen de demonstraties een extra lading vanwege de dood van een 22-jarige betoger. De student stierf afgelopen vrijdag, vier dagen nadat hij van een parkeergarage viel toen hij achterna werd gezeten door politie-eenheden. Hoewel het niet met zekerheid te stellen is dat hij stierf door toedoen van de politie, houden veel demonstranten de autoriteiten verantwoordelijk voor de dood van de student.