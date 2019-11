Twee Nederlanders omgekomen door lawine Tirol

Twee Nederlandse mannen zijn zaterdag omgekomen bij een lawine in de Oostenrijkse Alpen, meldt de plaatselijke politie. Het ongeluk vond plaats in het skigebied Sölden in de deelstaat Tirol. Volgens het Oostenrijkse persbureau APA gaat het om de eerste dodelijke ski-ongeluk van het seizoen.

De mannen (33 en 39 jaar oud) waren met een derde Nederlander (54 jaar) buiten de piste aan het skiën toen ze werden bedolven door een lawine. De oudste man wist zichzelf te bevrijden, het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De hulpdiensten kwamen voor de twee jongere mannen echter te laat. Een van hen had tevergeefs zijn lawine-airbag weten uit te klappen.

Het ongeluk komt bijzonder vroeg in het jaar, officieel is het wintersportseizoen nog niet eens begonnen. De Tiroler lawinedienst had afgelopen vrijdag al gewaarschuwd voor een verhoogd risico op lawines vanwege hevige sneeuwval de afgelopen dagen.

Lokale media beschrijven de reddingsactie na de lawine. Volgens de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung werden hierbij vijftien reddingsmedewerkers, twee lawinehonden en drie helikopters ingezet. De Nederlanders hadden noodapparatuur bij zich waardoor ze snel konden worden gelokaliseerd. Het duurde echter een uur voor de slachtoffers onder de sneeuw bereikt konden worden.