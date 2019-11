SGP-partijvoorzitter Peter Zevenbergen afgetreden na kritiek op wachtgeldregeling

Peter Zevenbergen, sinds het najaar van 2018 partijvoorzitter van de SGP, is afgetreden. Dat meldt de partij zaterdag in een persbericht. De positie van Zevenbergen kwam onder druk te staan na kritiek op een wachtgeldregeling.

Zevenberg was tot 2006 wethouder in de gemeente Alblasserdam en ontving daar nog altijd wachtgeld voor, ondanks dat hij al een nieuwe baan gevonden had als middelbare schooldirecteur. Zevenberg kreeg 1.450 euro per maand ter compensatie van zijn salarisverlies. De oud-voorzitter wilde de wachtgeldregeling in 2014 stoppen of afbouwen, maar dat was niet „zonder meer mogelijk”, verklaarde hij eerder.

Na interne ophef en een onderzoek meldde de SGP dat de uitkering rechtmatig was, maar dat Zevenberg het bedrag voortaan aan goede doelen zou schenken. Daarmee leek de zaak afgesloten. „Na oktober 2018 hoopten het hoofdbestuur en Peter Zevenbergen dit hoofdstuk af te sluiten”, schrijft de SGP zaterdag. „Dat bleek niet het geval en sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.”

‘Verkeerde voorstelling van zaken’

In oktober 2018 verstuurde de partij een interne nieuwsbrief over de kwestie, waarin werd gesproken over een pensioenregeling in plaats van een wachtgeldregeling en dat Zevenbergen uit eigen beweging het geld zou zijn gaan doneren. Leden van de SGP Albasserdam vonden dat „een verkeerde voorstelling van de zaken”. De SGP voerde een jaar lang overleg en rectificeerde de nieuwsbrief vorige maand. Desondanks meenden de leden van de SGP Alblasserdam dat Zevenbergen beter af kon treden.

Volgens de partij heeft de wachtgeldkwestie „een zware wissel” getrokken op de SGP, Zevenberg zelf en zijn gezin en gezondheid. Oud-voorzitter Maarten van Leeuwen zal hem vervangen en optreden als interim-voorzitter. Het bestuur van de partij hoopt dat de SGP „weer in rustig vaarwater komt en zich kan richten op haar kerntaak: politiek bedrijven bij een open Bijbel.”