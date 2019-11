Protest in Chili gaat in alle hevigheid door

Een demonstrant maakt een selfie tijdens een massaprotest in Santiago de Chile terwijl een demonstrant naast hem zijn katapult richt op de oproerpolitie. Al drie weken lang protesteren woedende Chilenen tegen de regering van president Sebastián Piñera en het systeem van privatisering dat in dit rijkste land van Zuid-Amerika in vrijwel alle sectoren is doorgevoerd. Zo zijn onderwijs, gezondheidszorg, pensioenen en alle nutsvoorzieningen volledig in particuliere handen.

De betogingen zijn begonnen door scholieren en studenten nadat de regering had aangekondigd metrokaartjes duurder te maken. Maar inmiddels gaat een dwarsdoorsnede van de Chileense bevolking iedere dag de straat op.

President Piñera zei afgelopen week dat zijn regering „niets te verbergen had” na beschuldigingen over het doden, martelen en seksueel molesteren van burgers tijdens deze protesten, die al aan tientallen mensen het leven hebben gekost. De Chileense ME grijpt keihard in met traangas en waterkanonnen, de ziekenhuizen liggen vol zwaargewonden.

De demonstranten hebben aangekondigd hun protest verder uit te breiden en vanuit het centrum van de hoofdstad nu ook richting de rijke buitenwijken en luxe shoppingcentra te trekken.

Chili maakt de meest hevige protesten mee sinds de bloedige dictatuur van generaal Augusto Pinochet die het land tussen 1973 en 1990 in haar greep hield. Onder Pinochet werd ook het systeem van privatisering geïntroduceerd en vastgelegd in de grondwet.

Piñera liet deze week weten niet van plan te zijn af te treden, wel staat hij open voor hervormingen maar die belofte heeft tot dusver niet genoeg opgeleverd om het land rustig te krijgen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 november 2019