Indiaas hooggerechtshof wijst betwiste religieuze grond toe aan hindoes

Hindoes in India hebben zaterdag de zeggenschap gekregen over betwiste religieuze grond in de stad Ayodhya. Het Indiaase Hooggerechtshof wees de moslimgemeenschap een alternatief stuk land toe om daar een moskee te bouwen.

Het Hooggrechtshof deed zaterdag uitspraak in een gevoelige juridische kwestie die moslims en hindoes in India al decennia verdeelt. Het conflict draait om een stuk grond in de stad Ayodyha, dat zowel door moslims als hindoes geclaimd wordt.

Sinds de zestiende eeuw stond er een moskee op de plek, waar hindoes geloven dat de god Ram werd geboren. Radicale gelovigen verwoestten in 1992 de moskee. Volgens hen stond er voor de komst van de moskee eerst een hindoetempel op de heilige grond. Het verwoesten van de moskee leidde tot rellen in India waarbij zeker tweeduizend mensen omkwamen.

‘Bewaar de vrede’

De beslissing van de hoogste rechters in India was unaniem. Zij bepaalden dat het land wordt overgedragen aan een stichting, die er een tempel voor Ram zal gaan bouwen. De moslimgemeenschap kreeg twee hectaren op een promintente plek toegewezen, om daar een moskee te construeren. Een lagere rechter oordeelde in 2010 dat het land verdeeld moest worden. Hindoes zouden tweederde van de grond krijgen.

Hindoes vierden de uitspraak maar moslims waren ontevreden, meldt persbureau AP. Ze overwegen het oordeel aan te vechten. Raj Nath Singh, de Indiase minister van Defensie, riep alle partijen op „om het oordeel te accepteren en de vrede te bewaren”. De politie was in groten getale aanwezig in Ayodyha, om geweld tussen moslims en hindoes te voorkomen. Zeker vijfhonderd mensen werden opgepakt omdat zij opruiende berichten op sociale media zouden hebben geplaatst. Ook is er een samenscholingsverbod van kracht.