Desillusie

Vraag ik aan mijn dochter: „Kun je op je 73ste nog groeien?”

Ze kijkt me zo verbaasd aan dat ik er een toelichting op moet geven. „Nou, als de bovenste keukenkastdeurtjes open stonden, dan kon ik er net onderdoor zonder mijn hoofd te stoten. Ik voelde het deurtje langs mijn haren schuren. Als ik er nu onderdoor loop stoot ik mijn hoofd!”

Het is even stil en dan zegt ze: „Mam ik denk dat je huis verzakt is!”

