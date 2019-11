CDA-gedeputeerden in Brabant stappen op om aanpak stikstofcrisis

Twee CDA-gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant zijn per direct opgestapt vanwege de aanpak van de stikstofcrisis. Renze Bergsma en Marianne van der Sloot lieten vrijdagnacht in een verklaring weten niet meer „geloofwaardig” te kunnen functioneren nadat de CDA-fractie zich tegen het coalitieakkoord keerde.

Lees ook: Boeren horen bij Brabant, maar hoe lang nog?

In het coalitieakkoord hebben de Provinciale Staten Noord-Brabant afgesproken dat boeren voor 1 april 2020 een nieuwe vergunningen moeten aanvragen voor milieuvriendelijker stalsystemen, maar boeren willen uitstel. De CDA-fractie heeft zich achter hen geschaard en diende vrijdagavond een motie in om dat de bewerkstelligen. Deze motie haalde het niet. De coalitiepartners, VVD, D66, GroenLinks, D66 en PvdA, willen vasthouden aan de deadline van 1 april.

Hierdoor vonden de CDA-gedeputeerden dat hun positie onhoudbaar was geworden. Van der Sloot schrijft achter het het programma en de uitgangspunten van het CDA te staan, maar zich ook gebonden te voelen aan de afspraken die zijn gemaakt met de andere coalitiepartijen. „En ik wil me daarin een betrouwbare partner tonen. Dat gaat niet samen.” Ook Bergsma spreekt in de verklaring „van een onwerkbare situatie”.

Coalitie

VVD-Gedeputeerde Christophe van der Maat, van de grootste partij, laat weten nog geen nieuwe onderhandelingen te beginnen en de taken van de twee gedeputeerden binnen het college te verdelen. „De politiek moet nu niet met zichzelf bezig zijn, maar met het oplossen van een impasse die heel Brabant treft. Wij wachten de wijze waarop de CDA-fractie met deze situatie omgaat af.”

De stikstofaanpak van de coalitie was eind oktober reden voor protest bij het provinciehuis in Den Bosch. Boeren trokken met tractoren naar het provinciehuis om te demonstreren en blokkeerden ‘s avonds korte tijd de ingang van het gebouw. Uiteindelijk werden ze verdreven door de ME, die massaal aanwezig was.