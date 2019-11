Boliviaanse agenten laten demonstranten presidentieel paleis in

Boliviaanse politieagenten hebben zaterdag hun post bij het presidentiële paleis van het land verlaten, waardoor anti-regeringsdemonstranten het pand konden betreden. Dat meldt persbureau AP. De betogers zijn een tijdje binnen geweest, waarna ze het gebouw weer verlieten. President Evo Morales was niet aanwezig in het paleis.

Met de actie lijken de agenten zich aan te sluiten bij collega’s die zich openlijk uitspreken tegen de regering van president Morales. Vrijdag en zaterdag sloten tientallen politieagenten in verschillende grote steden zich aan bij de anti-regeringsprotesten die plaatsvinden sinds Morales’ omstreden herverkiezing vorige maand.

De agenten staan niet alleen achter de eisen van de demonstranten, zoals het aftreden van Morales. Ook eisen zij het vertrek van de politieleiding, betere werkomstandigheden en de garantie dat agenten nooit meer worden ingezet als „instrument van welke regering dan ook”.

Lees ook dit stuk over de protesten die wereldwijd plaats lijken te vinden: ‘Protesten komen altijd in golven’

Muiterij en fraude

De Boliviaanse minister van Defensie Javier Zabaleta heeft de omvang van de ontevredenheid binnen het politiekorps gebagatelliseerd. Hij sprak over „muiterij in een paar regio’s”. Carlos Romero, de minister van Binnenlandse Zaken, sprak echter over een „coup-achtige strategie” van de agenten.

De onrust in Bolivia ontstond na vermoedens van fraude tijdens de presidentsverkiezingen afgelopen oktober. De telling van de stemmen in de eerste ronde werd op een gegeven moment zonder uitleg gestaakt - toen hadden Morales en zijn belangrijkste rivaal Carlos Mesa ongeveer evenveel stemmen. Toen de telling een dag later werd hervat, had Morales plots een grote voorsprong.

Volgens de eindresultaten had de socialistische Morales meer dan 10 procent meer stemmen dan Mesa, waardoor een tweede ronde niet nodig was. Tegenstanders van de president denken dat deze voorsprong is gecreëerd door stembusfraude in de periode dat de telling stillag. Zij eisen dan ook het vertrek van Morales óf een tweede ronde. Ook oppositieleider Mesa heeft de demonstranten opgeroepen de straat op te blijven gaan tot een tweede ronde wordt aangekondigd.