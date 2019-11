Wat je niet mocht weten over de Binnenhofverbouwing

In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je over een Tweede Kamer die sliep, een staatssecretaris die veel te laat doorhad wat er gebeurde en het beeld dat steeds weer belangrijker was dan de effectiviteit. Derk Stokmans en Rik Rutten reconstrueerden de aanloop naar de verbouwing en vertellen wat er allemaal mis ging door het gebrek aan communicatie.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Lees ook Het doolhof van de democratie verbouw je niet zomaar