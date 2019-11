Vrij zijn is...van je huis een spookhuis maken

‘Vertel eens, hoe scary vind je jezelf?”, vraagt de vrouw van Omroep Zoetermeer.

„Heel scary”, gilt het echtpaar naar de camera. Jacqueline Ju (45), medewerker bij een naschoolse opvang en heel creatief, heeft uit zeker vijfentwintig pompoenen mond en ogen gesneden. In de buxus hangt spinrag.

En door gaat de kleine brandweerbus, kriskas door de nieuwbouw van Zoetermeer. De jury van de Halloween Home Awards, bestaande uit lokale pers, moet nog langs zes griezelige huizen, gekozen uit vijfendertig ingezonden foto’s.

Het is guur op de H.M. van Randwijkhove. Gordijnen zijn gesloten, rolluiken dicht. Buren gluren om het hoekje als de jury de betonnen trap op stommelt, naar de doodstille galerij. ‘Zombiezone’ meldt de deur van nummer 81. Langzaam gaat hij open. Daar staat Claudia Walsmit, hoewel… Claudia? Een vampierdame met bebloede mond staart met holle ogen naar alle pers, die langs een kettingzaag de woonkamer in schuifelt. Opzwepende muziek, lichtflitsen, een dressoir vol skeletten en afgehakte ledematen. Een vampiervrouw, een vampiermeisje en een jongen met een zwart masker glijden als geesten tussen het bezoek door. Ze slaken kreten en dreigen met hun ogen. Zelfs de dame van Omroep Zoetermeer wordt er stil van.

Maar de bus moet door: langs een met Halloweenvlaggetjes versierde rattenkooi, langs een opgebroken tuinpad waar een graf verrijst, langs een kier van zwart landbouwplastic waaruit een horrorclown opdoemt. In de wijk Oosterheem is de jury te laat, bij de familie Boer zijn net 250 kinderen langs geweest om op het kerkhof op het hondenuitlaatveldje voor de deur te spoken en heel veel snoep te eten.

Jurylid Simone Langeveld (49) van het Streekblad weet het al. Die nummer 81: „Zo goed gedaan. Het was een totaalervaring.”

En terug gaat de bus, naar de Walsmit Family. Zij hebben de hoofdprijs gewonnen: één minuut winkelen bij Albert Heijn XL.

Claudia Walsmit (48, werkzoekend) zit met haar zus, dochter Jolie (11) en zoon Finn (14) in kostuum en met bebloede vingers aan de glühwein. Dolblij zijn ze. Walsmit heeft moeilijke jaren achter de rug. Ze heeft moeten vechten om Finn, die autistisch is, in huis te mogen houden. Hij is gek op Halloween, toen hij vijf was, sprak hij er het hele jaar over. Sindsdien maakt Walsmit in oktober van de woonkamer een spookhuis. Ze gaat naar rommelmarkten en maakt veel zelf. Met de kinderen verzamelde ze zakken eikenblad in het Wilhelminapark, voor op de vloer. En voor volgend jaar is ze bezig een kerkraam te maken, van een paar plankjes.

Waar Halloween over gaat? Walsmit: „Oorspronkelijk over de doden herdenken. Maar aan de doden denk ik toch wel. Wij houden van feestjes en van gekte. Dit is niet zo’n beste buurt, maar we maken er wat van.”