Voormalig president Lula kan mogelijk vrijkomen na uitspraak Braziliaans hof

Bijna 5.000 gevangenen in Brazilië van wie het proces nog loopt, onder wie voormalig president Lula da Silva, kunnen mogelijk vrijkomen door een uitspraak van het Braziliaanse hooggerechtshof. Dat meldt persbureau Reuters. Het hof besloot donderdag dat verdachten pas gevangen gezet kunnen worden als het proces en alle beroepsprocedures volledig zijn afgerond.

De linkse oud-president Da Silva werd vorig jaar vastgezet voor corruptie en omkoping. De uitspraak kan ook grote gevolgen hebben voor andere gevangenen die voorkomen in het grote corruptie onderzoek Operatie Lava Jato (wasstraat), een smeergeldaffaire rondom semi-staatsoliebedrijf Petrobras. Brazilië heeft eindeloze beroepsprocedures, waardoor verdachten mogelijk langdurig op vrije voeten kunnen blijven.

Vanwege het vooruitzicht op directe celstraf sloten veel verdachten schikkingen met justitie in plaats van in beroep te gaan. De huidige uitspraak brengt daar waarschijnlijk verandering in. Een kleine meerderheid van het hof (6-5) stemde voor het besluit. Het hof liet verder weten dat de uitspraak niet betekent dat de gevangenen om wie het draait nu automatisch vrijkomen, maar dat een rechter zich daar per zaak over moet buigen.

Presidentsverkiezingen

De advocaten van Lula, die vorig jaar is veroordeeld tot acht jaar en tien maanden celstraf, hebben volgens Reuters gezegd direct om vrijlating te gaan vragen. Lula was een van de favorieten om de presidentsverkiezingen van 2018 te winnen, maar vanwege zijn veroordelingen mocht hij niet deelnemen. Hij is nog altijd populair op links in Brazilië en veel van zijn aanhangers willen dat hij wordt vrijgelaten.

Er loopt nog altijd een beroepsprocedure van de voormalige president, die van 2003 tot 2010 aan de macht was. Zelf ontkent hij schuldig te zijn en zegt het slachtoffer te zijn van politieke vervolging. Volgens aanklagers rond de ‘wasstraat’-zaak druist het besluit van het hof in tegen „het sentiment van het afwijzen van straffeloosheid en de strijd tegen corruptie”.