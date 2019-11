Woensdag stond Beau van Erven Dorens plotseling op in het gesprek met oud-proftennisser Paul Dogger. Hij reikte naar de hals van zijn gast. Daar knoopte hij snel een knoopje van Doggers overhemd dicht: „Zo, nu kunnen we je ketting niet meer zien, maar kunnen we je wel verstaan.” Toen na het gepruts Doggers kleding niet meer over zijn microfoon schuurde, kon het gesprek over het leven van de net niet aan ‘blessures, drugs en zichzelf’ ten onder gegane Dogger verdergaan.

Het was een tekenend moment voor de dagelijkse talkshow van RTL4, die aan zijn tiende week bezig is. Van Erven Dorens gaat geen enkele verantwoordelijkheid uit de weg, in de wetenschap dat zijn charme de voornaamste kracht van de talkshow is. Maar ook zijn persoonlijke populariteit heeft grenzen. Op dinsdagen trekt Van Erven Dorens (als Ajax niet speelt) bijna een miljoen kijkers met het prettige daklozenhulpprogramma De Sleutel. Maar daarna zijn veel Beaukijkers alweer uitgebeaud: op het moment dat zijn talkshow begint, haakt de helft af.

Veel aan Beau is nog steeds net-niet. Net niet de beste voetbalfilmpjes bij het napraten over Ajax-Chelsea, net niet de goede geluidsverbinding met radioprijswinnaar André van Duin, net niet de goede chemie met artieste Famke Louise. En net wat te vaak tussenwerpsels als ‘heb ik gehoord’ of ‘heb ik gelezen’ – alsof Van Erven Dorens zich nog steeds excuseert voor het feit dat hij niet alles weet.

Donderdag had Van Erven Dorens een uitzending die traag op gang kwam met Nationale Heldendag (maar ja, wie durft weg te zappen in het verhaal van een jongeman die een bejaarde vrouw voor een aanstormende intercity heeft weggesleept), maar die steeds onderhoudender werd.

Dat kwam mede door de aanwezigheid van een Geheim Wapen: his grumpiness Maarten van Rossem. De historicus kwam praten over zijn alweer bijna afgelopen programma Broeders in Berlijn, had voor de zekerheid een krant meegenomen, maar kwam niet aan lezen toe. Bij vrijwel elk item betrokken zijn tafelgenoten hem bij het gesprek, in de hoop dat dat iets geestigs zou opleveren.

Van Rossem gromde en mompelde naar wens, zeker toen er een katten- én een hondenfilmpje werden vertoond. Waarom werden alle talkshows toch verpest door die verschrikkelijke filmpjes? „Dit is nu eenmaal commerciële televisie”, probeerde Van Erven Dorens, zichtbaar ingenomen met de bokkigheid aan tafel. Een berichtje over de erkenning van Fries als streektaal verleidde Van Rossem tot een niet erg vleiend minicollege over verschillende soorten Fries. Iedereen bemoeide zich ermee; het soort geklets dat een talkshow sjeu geeft.

De 76-jarige inspireerde bovendien de andere gasten. Vooral Martijn Krabbé richtte zich nadrukkelijk op Van Rossem, de slimme oude oom op wie iedereen indruk wilde maken. Krabbé was opvallend openhartig over de ruzie tussen Anouk en Lil’ Kleine, twee coaches van The Voice of Holland die niet meer in dezelfde ruimte willen zijn. Terwijl de studio toch „best een grote ruimte” is. Tot nu toe redt men het met noodverbanden en invalcoaches, maar bij de live-uitzendingen in januari moet de kwestie bijgelegd zijn. Aan het sippe gezicht van Krabbé te oordelen, is hij niet zeker van een goede afloop.

De camera zocht te midden van al dit wereldnieuws uit de entertainmentsector regelmatig het stoïcijnse gezicht van Van Rossem op, óók toen zanger Roel van Velzen zijn nieuwe single uitvoerde en iedereen behalve de historicus meedeinde op de maat. In plaats daarvan haalde hij een bakje nootjes naar zich toe en pikte er een paar uit. Die man gaan ze bij Beau vaker vragen.