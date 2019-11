Onze cv-ketel moet vervangen worden. De ketel bevindt zich hoog in de nok van ons huis, op een vliering die alleen via een losse ladder te bereiken is. Het klimmen gaat mij, ondanks mijn iets gevorderde leeftijd (70), nog altijd gemakkelijk af. Maar zonder oefening en met zwaar materieel is het misschien een lastige excercitie voor de installateur. Behulpzaam als ik ben besluit ik een handgreep aan een nabijgelegen dakspant te monteren. In de plaatselijke bouwmarkt, op zoek naar het assortiment aan handgrepen, word ik doorverwezen naar het schap ‘Langer thuis wonen’.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 november 2019