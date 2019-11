Sst! Hier rust de eikelmuis

‘Fruitdiefje’ wordt hij ook wel genoemd: de uiterst zeldzame eikelmuis.

Naam: eikelmuis Wetenschappelijke naam: Eliomys quercinus Leefplek: in Nederland in Zuid-Limburg Eet: vruchten, zaden, insecten, bladeren, soms vogels en kleine zoogdieren. Uiterlijk: grijsbruine rug, geelwitte buik, staart met pluim aan het einde. Kop met zwart ‘masker’ rond de ogen en grote, ovale oren. Lijf 10-17 cm, staart 9-15 cm. Opvallend: behoort net als o.a. de hazelmuis tot de familie van de slaapmuizen.

En dat terwijl zijn eetvoorkeuren echt niet zo specifiek zijn: naast fruit eet hij vrijwel alles. Qua woonplek is hij een stuk kieskeuriger. In Nederland huist hij alleen in de Zuid-Limburgse kalksteenbodems. Elders in West- en Midden-Europa laat hij zich nog regelmatig zien (zelfs tot in de Alpen, tot op tweeduizend meter hoogte) maar in het Limburgse Savelsbos werden er tijdens een inventarisatie eind 2017 maar vijf individuen geteld. Dat ze bijna een half jaar in winterslaap verkeren (van eind oktober of begin november tot aan april) maakt het helemaal lastig om ze te zien. Overwinteren doen ze in groepen, bijvoorbeeld in mergelgroeven of holle bomen. Direct na hun winterslaap beginnen ze te paren.