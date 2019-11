Site die claimde studieschuld te laten ‘verdwijnen’ offline gehaald

De website Diploma Nederland, die stelde tegen betaling studieschulden te kunnen laten verdwijnen, is deze week offline gehaald. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kondigde vorige week aan aangifte te doen tegen de site vanwege oplichting. Het is niet duidelijk of de beheerders hun website zelf offline hebben gehaald.

Diploma Nederland beweerde dat het elke studielening binnen drie dagen kon laten verdwijnen uit de systemen van DUO. Daarvoor rekende de site 10 procent van de totale studieschuld. Ook waren nepdiploma’s te koop voor honderden euro’s. DUO stelde dat er geen studieschulden zijn gewist en waarschuwde, net als het ministerie van Onderwijs, voor oplichting. Volgens DUO is het uitgesloten dat er corrupte medewerkers bij de organisatie werken, zo zei een woordvoerder eerder tegen NRC.

Op de website van Diploma Nederland staat nu dat deze is geschorst. Een anonieme woordvoerder van de website zegt tegen De Telegraaf dat het ging om een sociaal experiment. Er zouden dertien studenten achter de website zitten, die wilden kijken hoe op deze vorm van fraude werd gereageerd. Door de ophef die ontstond en bedreigingen die zij ontvingen, zouden de initiatiefnemers zich genoodzaakt hebben gevoeld de website uit de lucht te halen.