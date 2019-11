Politie vermoedt verband gewapende overvallen Amsterdam en Londen

De politie in Amsterdam vermoedt dat er een verband bestaat tussen een overval op schoenenzaak JD Sports in Amsterdam Zuidoost en vergelijkbare incidenten bij drie vestigingen van de keten elders in Europa. Donderdag bestormde een groep gewapende jongens de winkel in winkelcentrum De Amsterdamse Poort.

De groep van ongeveer vijftien jongens droeg tijdens de overval wapens bij zich, vermoedelijk messen. Of ze daar het aanwezige personeel ook mee bedreigden – in verband met koopavond was de winkel nog open – wist een politiewoordvoerder vrijdagavond nog niet. Er was op dat moment nog niemand aangehouden voor de plundering een dag eerder.

Behalve de donkere kleding ontbreekt het aan een duidelijk signalement, aldus de politie. Met een grote hoeveelheid schoenendozen en kleding stonden de jongens snel weer buiten. Beelden van de overval doken snel op via het sociale platform Snapchat.

Onderdeel van reeks overvallen

Het is de vierde keer in een maand tijd dat een vestiging van JD Sports op vergelijkbare wijze wordt bestormd. Eerder gebeurde dat in de Belgische steden Luik en Brussel en vorige week donderdag werd een vestiging in de Londense wijk Tottenham overvallen. Alle vier de incidenten vertonen sterke overeenkomsten met elkaar.

Net als in Amsterdam verschenen opnames van de plunderingen in België en het Verenigd Koninkrijk snel op Snapchat. En in elk van de gevallen is nog altijd niet duidelijk waarom overvallers het specifiek op JD Sports gemunt hebben. Dat wordt de komende dagen onderzocht door de Amsterdamse politie, die daarover contact heeft met eenheden in andere Europese steden.

Donderdag patrouilleerde de Londense politie extra bij een JD Sports in de Londense wijk Croydon, toen jongeren via sociale media waren opgeroepen om ook daar binnen te vallen. De woordvoerder van de Amsterdamse politie wil desgevraagd niet zeggen of er rondom winkels van JD Sports in de hoofdstad extra veiligheidsmaatregelen worden genomen.