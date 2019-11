Pauselijke klimaatactivist: ‘De aarde schreeuwt om hulp’

Met een beetje fantasie kun je Peter Turkson de ‘Greta Thunberg van de paus’ noemen. Hij is wel een stuk ouder, 71, en formuleert iets bedachtzamer. Als je hem nog niet hebt horen spreken zou je hem, een kardinaal uit Ghana die geldt als papabile, iemand die ooit paus zou kunnen worden, makkelijk kunnen rekenen tot de gevestigde orde. Maar net als Thunberg besteedt Turkson, die in het Vaticaan het dicasterie voor Integrale Menselijke Ontwikkeling leidt, zijn dagen aan één grote missie: de wereld ervan overtuigen dat er meer aandacht moet komen voor de gevolgen van klimaatverandering.

Dat doet hij nadrukkelijk als gezant van paus Franciscus. Die heeft met zijn encycliekLaudato Si’ uit 2015 de katholieke kerk zo duidelijk op een ecologisch spoor gezet, dat kerkelijke leiders soms klinken als milieu-activisten – op de recente synode over het Amazonegebied ging het vaker over ontbossing dan over het priestertekort. Turkson presenteerde de encycliek bij de Verenigde Naties (VN), leidde de delegatie van het Vaticaan naar de Klimaattop in Parijs en waarschuwde deze week in debatcentrum De Balie in Amsterdam voor de gevaren van zeespiegelstijging voor onder andere de Waddenzee.

„Franciscus vindt dat we moeten zorgen voor de aarde en voor de armen”, zegt Turkson in een gesprek in de Balie. „Die twee gaan samen. De schepping schreeuwt om hulp wegens misbruik en exploitatie. De armen wegens uitbuiting, mensenhandel, ongelijkheid.”

Genesis

Het gaat Turkson niet om ‘stewardship’, rentmeesterschap, een woord dat vaak valt bij een religieuze motivatie voor aandacht voor het milieu. Het sleutelwoord is voor hem ‘zorg’ voor de aarde. „Ik kom uit Ghana, ben geboren in een mijnstad. Ik heb veel bedrijven horen praten over hun verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap. Dan bouwen ze een kleine kliniek en zijn ze voor hun gevoel klaar. Maar dat is niet genoeg.”

Hij haalt de Bijbel erbij. In het eerste boek, Genesis I, staat: „Hij zegende hen [de mensen, red.] en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die over de aarde rondkruipen’.”

Sommige gelovigen vinden op basis van dat woordje ‘heersen’ dat de mens mag doen wat hem goeddunkt, anderen zien er een plicht in tot goed beheer van de natuur. „Franciscus heeft die manier van kijken veranderd”, zegt Turkson. Hij trekt met zijn vingers een cirkel op de houten tafel en prikt met zijn wijsvinger in het midden. „In het verleden draaide alles om de mens. Franciscus heeft de mens uit het centrum weggehaald en onderdeel van de cirkel gemaakt. Hij verwijst naar het tweede hoofdstuk van Genesis, waar God de mens in de tuin zet en tegen hem zegt: zorg hier goed voor.” In de Bijbeltekst staat dat de mens „in de tuin van Eden (is gebracht), om die te bewerken en erover te waken”.

Optrekken met andere religies

Volgens Turkson heeft de encycliek een enorme invloed gehad. Een paar maanden na de verschijning, in mei 2015, presenteerde secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN zijn ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ – „een andere manier om te zeggen dat de mens deel van de cirkel is”. In december dat jaar werd de encycliek op de klimaatconferentie in Parijs veelvuldig aangehaald als bron van inspiratie.

Wil de katholieke kerk in de klimaatdiscussie gelijk optrekken met andere religies? „Dat doen we al”, zegt Turkson enthousiast. Hij noemt de steunverklaring van de Wereldraad van Kerken kort na Laudato Si’; het optreden van patriarch Bartholomeus van de orthodoxe kerk, „de eerste geestelijke leider die ecologisch misbruik zondig noemde”; het besluit van paus Franciscus om, in navolging van de orthodoxen, 1 september aan te wijzen als dag van gebed voor de schepping; de slotverklaring van het Internationale Islamitische Klimaatveranderingssymposium in 2015 in Istanbul, die volgens een toelichting „in harmonie (is) met de pauselijke encycliek”. En dan vergeet hij nog de verklaring, ook uit 2015, van meer dan driehonderd rabbijnen.

„Belangrijk is ook dat de encycliek is gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen”, zegt Turkson. Een belangrijk adviseur voor de encycliek, volgens velen zelfs de auteur van hele passages, was de Duitse klimaatgeleerde Hans Schellnhuber uit Potsdam. Turkson: „Het geloof zegt dat we ons moeten bekommeren om ons gemeenschappelijke huis, de aarde. De wetenschap zegt dat dit buitengewoon urgent is.”

In het boeddhisme De zeventiende Karmapa



Ugyen Trinely Dorje (34) is de 17de Karmapa, en daarmee na de Dalai Lama een van de belangrijkste figuren in het Tibetaanse boeddhisme. Hij is grondlegger van Khoryug (Tibetaans voor ‘milieu’), een beweging die zich inzet voor een groener boeddhisme. Monniken en nonnen kunnen nu cursussen volgen van milieu-experts. Zelf sprak Dorje een aantal keer op VN-conferenties. Als kind had hij al ontzag voor de Tibetaanse natuur – een „levend systeem bewoond door goden en geesten”. Het is volgens hem geen toeval dat de Boeddha onder een boom geboren werd én onder een boom verlichting bereikte. Ook Evan Berry, universitair docent environmental humanities aan Arizona State University herkent een duurzame kern in de religie: „Het boeddhisme begon oorspronkelijk als een strijd tegen begeerte. Dit is natuurlijk extra relevant in deze tijd van alsmaar stijgende CO 2 -uitstoot.”

In de islam Pionier van de ‘eco-islam’

Fazlun Khalid (87) uit Sri Lanka is oprichter van de islamitische milieuorganisatie IFEES. Zorg voor de aarde en islam zijn voor hem onlosmakelijk met elkaar verbonden: de Koran noemt hij „een soort milieugids”. IFEES stond in 2015 aan de wieg van de Islamitische Verklaring over Klimaatverandering, die in Istanbul door islamitische geestelijken werd aangenomen, voorafgaand aan de klimaattop van Parijs. In Khalids ogen ligt de menselijke zucht naar geld – „de aanraking van Satan” – aan de wortel van de milieuproblematiek. Op financiering uit de Golfstaten hoeft hij niet te rekenen. De oliestaten zitten volgens hem niet te wachten op een milieubewuste islam. De Britse krant The Guardian schreef in augustus dat de inmiddels bejaarde Khalid vooral wordt gemotiveerd door de bezorgdheid over zijn kleinkinderen. Zeker met het oog op de temperatuurstijging: „Kunnen zij later nog wel op pelgrimstocht naar Mekka?”

In de orthodoxe kerk De ‘Groene patriarch’

Bartholomeus I (79) is als aartsbisschop van Constantinopel de ‘eerste onder gelijken’ van de oosters-orthodoxe patriarchen en daarmee sinds 1991 de geestelijk leider van ruim 300 miljoen gelovigen. Milieuactivisme was al vroeg een van zijn speerpunten. Zijn bijnaam de ‘groene patriarch’ dankt hij aan de Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore (An inconvenient truth). Het geestelijke en het aardse zijn in de leer van Bartholomeus niet los te zien van elkaar. In september schreef hij dat milieu-initiatieven een soort ‘toegepaste ecclesiologie’ zijn, waarmee hij bedoelt dat gelovigen er beter door begrijpen wat het betekent ‘samen Kerk te zijn’. Volgens Sigurd Bergmann, onderzoeker aan de Technisch Natuurwetenschappelijke Universiteit van Noorwegen „is het juist Bartholomeus’ kritiek op onze huidige consumptiemaatschappij die erg sterk is”.