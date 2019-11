Papier is meer dan papier

Weinig stadswandelaars kijken nog op een uitgevouwen plattegrondje. Fietsers en wandelaars vinden hun weg via een schermpje. De TomTom heeft de Michelin-kaart vrijwel uit de auto verdrongen. Ooit was de papieren kaart alomtegenwoordig, maar er is steeds minder vraag naar. Terwijl consumenten massaal overstappen op elektronica, voelen kaartenmakers de noodzaak te bezuinigen.

Geosciences Australia stopt per december helemaal met papieren topografische kaarten, nadat eerder al de helft van de reeks was geschrapt. Te duur, te weinig kopers. De Amerikaanse hydrografische dienst NOAA zette vijf jaar geleden de trend met het besluit haar zeekaarten, die sinds 1862 werden gedrukt, voortaan alleen nog digitaal uit te brengen.

„Is het eind van de papieren kaart echt nabij”, vroeg de Britse schrijver en wandelaar Robert Macfarlane op Twitter. „Ik blijf ze gebruiken in de bergen, want papieren kaarten zitten nooit zonder batterijen en ze dwingen me mezelf te verhouden tot het landschap in plaats van dat ze een blauw lijntje voor me uitstippelen […] Cartofielen verenigt u!”

Zover lijkt het nog niet. Bij topografische diensten in Europa, zoals de Britse Ordnance Survey (OS), de Franse IGN en het Nederlandse Kadaster, zijn nog steeds papieren kaarten te koop die, op een schaal van 1:50.000 , 1:25.000 of nog fijner, het hele land dekken. Maar herdrukken zijn minder frequent en ze leggen in hun papieren kaartenreeksen de nadruk op populaire toeristengebieden.

Daarnaast proberen ze van de digitale vraag te profiteren door hun datasets aan te bieden aan allerlei doelgroepen, van padvinders tot projectontwikkelaars. En wandelaars. Bij OS kun je het hele land in je telefoon laden, alle kaarten naadloos aan elkaar gestikt, inclusief bestaande of je eigen routes, die je dan weer als pdf kunt exporteren of printen. Zoals de tv geen einde maakte aan de radio en het internet geen einde aan de tv, zo maakt Google Maps geen einde aan de papieren kaart. Die verandert alleen van gedaante, wordt hybride.

De wandelkaart Dromen van avonturen De kaart fladdert in de wind. Ik heb hem net uit de plastic zak om mijn nek moeten halen zodat ik hem kan omdraaien. Nu is het papier vochtig door de mist, de vouwen scheuren. Maar de dikke mist belemmert op Cleeve Common in de Engelse Cotswolds ook ieder zicht: kaart met kompas wijzen de route – hopelijk weg van de steile afdaling. Met een topo-app op de telefoon of gps weet je tenminste precies waar je bent. Het rode pijltje als boei. En toch. Droomt iemand ooit van avonturen boven een gps? Wel boven papieren kaarten. Zelfs de autokaart in het handschoenenkastje, waar nauwelijks details op worden aangegeven, of zo’n cartoonesk foldertje van een vvv met een beperkt aantal straten en louter plaatselijke attracties, inspireren tot ontdekken. Als je nu links gaat in plaats van rechts, dan… Een gps vertelt je wat de route is. Een goede gedetailleerde stafkaart laat je mentaal verdwalen. Hoe zou No Man’s Patch eruit zien? En Nutterswood? Zou boerderij Quietways nog altijd aan een stille weg liggen? Sinds de Britse Ordnance Survey bekendmaakte dat kaart 440 het minst verkocht wordt, wil ik naar Glen Cassley. Google Streetview toont slechts een smal weggetje langs een riviertje. De OS-kaart laat een waterval zien, een kasteel, lochs, riviertjes met namen als Allt na Faic, en een berg die Choc Mòr heet. Fysiek verdwalen is met een papieren kaart moeilijker (tenzij het mist): hij biedt meer overzicht dan een klein scherm. Met de vinger lijntjes volgend, kun je uitproberen of de route mogelijk is. En hoe lang de tocht duurt: een kilometer omhoog is niet hetzelfde als een kilometer door polderland. Of als een kilometer langs veel te zien voert. De topografische inventarisatieatlas van Nederland voor flora en fauna – sinds 2007 helaas niet herdrukt – toont iedere kerk, iedere wetering, iedere grafheuvel, ieder sterrenbos en elke eendenkooi. Je ziet er de geschiedenis van het land(schap) in terug. Alleen mist er één ding dat wandelingen met de OS-kaart extra vertragen: het teken voor de pub.

De zeekaart Papier dwingt je om mee te doen Het went moeilijk: advertenties voor nieuwe zeilboten bekijken en steeds vaker zien dat de kaartentafel ontbreekt. Een nieuwe generatie zeilers navigeert kennelijk uitsluitend op een beeldscherm. Ik doe het zelf ook, vertrouwen op het scherm met het geruststellende symbooltje van je eigen schip, dat langzaam voortkruipt over de elektronische kaart. Tussen de andere schepen, die je dankzij de digitale revolutie op datzelfde schermpje ook kunt zien. Buiten is het donker, nooit weet je helemaal zeker waar je bent, en komen die lichtjes nu dichterbij of niet? Je duikt de kajuit in, kijkt op je scherm en je weet weer waar je bent en welk schip wat doet. En toch is het onbevredigend. Dat schermpje geeft een geweldige rust – kan ik voor die veerboot langs? hoe hard vaart die tanker die ons inhaalt? – maar het blijft ook alsof je door een brievenbus naar buiten kijkt. Een papieren zeekaart geeft een wijde blik. De hele zee tussen Scheveningen en Harwich in één oogopslag, 24 uur varen, twee keer eb en vloed, zodat je op het kompas rechtdoor kunt varen, en toch in een fraaie zigzag-slinger oversteekt. Ik koester die kaart met posities, elk uur genoteerd in 4B-potlood, de slingerende koerslijn, de sommetjes in de kantlijn. Achteraf, om een geslaagde oversteek te vieren (nooit smaakten gehaktballetjes uit blik zo lekker), maar ook onderweg al, slalommend langs zandbanken en windmolens. Met dat schermpje ben je vooral toeschouwer, het is alsof het buiten je om gebeurt. De papieren zeekaart dwingt je om mee te doen, trekt je het samenspel van al die zoute krachten binnen. Papier is meer dan papier.

De fantasiekaart Naar Midden-Aarde en het dorpje Olijk Waar ligt De Mooiste Dag? Iets ten westen van het meer Sprankelen. Ga vandaaruit stroomopwaarts naar het dorpje Olijk, en je komt uiteindelijk uit op de snelweg van Argumenten. Sla er de Grote Atlas van de Belevingswereld er maar op na: daar liggen ze allemaal, iets ten zuiden van De Bergen van Werk. Natuurlijk, ze zijn allemaal aan het brein ontsproten van vormgever Jean Klare. Maar verzonnen landkaarten zijn minstens zo leuk als échte landkaarten. Ze dienen voor de romanticus immers hetzelfde doel: wegdromen. Reizen maken in je fantasie geeft je direct een vakantiegevoel, en het is nog duurzaam ook. Als zevenjarige tekende ik zelf schatkaarten met mijn buurmeisje. Als twaalfjarige trok ik met Frodo Balings en de andere hobbits door Midden-Aarde, op weg naar de Doemberg. Tolkien had die reis niet alleen heel spannend omschreven, maar ook heel mooi getekend: urenlang kon ik wegdromen bij de landkaart van Midden-Aarde. En met een middelbareschoolvriend begon ik een (nog altijd lopend) project om een ‘wereldvoedselkaart’ te maken, waarop álle landen van de wereld een eetbare naam hebben: van Pastinakistan tot Tiramisuriname en Omeletland. Met echte kaarten had ik het moeilijker. In de brugklas kreeg ik spontaan een black-out toen ik tijdens geschiedenisles op een plattegrond moest intekenen waar Haarlemse straten als ‘Klein Heiligland’ en ‘Het Zakje’ waren. En later, als aardwetenschappenstudent in Spanje, probeerde ik de geologische kaart van het gebied zo secuur in te tekenen dat ik aan het eind van het veldwerk pas halverwege was. Dat is het mooie aan fantasiekaarten: je kunt er nooit de fout mee ingaan.

De digitale kaart Hou toch op met je papieren kaart, joh Een kaart is een schematische weergave van de werkelijkheid. Maar zo snel als de werkelijkheid verandert, zo statisch is papier. Een papieren kaart is al verouderd nog voor-ie gedrukt is. En als-ie eenmaal in de winkel ligt, is de toestand al reddeloos verloren. Een kaart is een schematische weergave van wat voorbij is. Wat is de lol van kijken naar de toestand van jaren geleden? Wat heb je aan het weer van gisteren als je er ook live naar kunt kijken? Op Koninginnedag 2006 konden Nederlanders voor het eerst op een kaart de regenbuien boven hun hoofd zien. Op die dag ging Buienradar van start. Bij uitzonderlijke weersomstandigheden maken Nederlanders tot wel 30 miljoen keer per etmaal gebruik van de site. Welke papieren kaart wordt ooit zo vaak gebruikt? Maar daar blijft het niet bij. We kunnen live zien waar de files staan, waar de treinen rijden, waar het onweert, welke vliegtuigen boven ons vliegen, waar het bewolkt is, welke schepen voorbij varen, waar het International Space Station is (en zo’n beetje alle andere satellieten). Je kunt zelfs zien waar je zelf bent en was. Probeer dat maar eens op papier. Natuurlijk kun je op een wegenkaart achterhalen waar je bent. Maar weet je dan ook hoe ver je nog van de zee zit? Dat weet de papieren wegenkaart, maar het antwoord staat vele pagina’s verderop. Een digitale kaart zoom je gewoon even uit. En zou het dorpje verderop veelbelovend zijn? Zoom in op Google Maps en alle restaurants en monumenten worden zichtbaar. Misschien is er ook nog wel een kaartenwinkel.