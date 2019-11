Oppositieleider Cambodja geweigerd op vlucht vanuit Parijs

De Cambodjaanse oppositieleider Sam Rainsy is donderdag in Parijs tegengehouden tijdens zijn poging terug te keren naar Cambodja. Dat melden internationale persbureaus. Rainsy wilde terugkeren uit vrijwillige ballingschap om „de omhelzing van het autoritaire regime” in Cambodja te stoppen. De aankondiging van Rainsy’s terugkeer was opmerkelijk, omdat het Zuidoost-Aziatische land meerdere aanklachten tegen hem heeft lopen. Het is vrijwel zeker dat hij direct zou worden gearresteerd in Cambodja.

Rainsy leeft in vrijwillige ballingschap in Parijs. Vanuit daar wilde hij naar de Thaise hoofdstad Bangkok vliegen om vanuit Thailand lopend de grens met Cambodja over te steken. Zittend premier Hun Sen, die Rainsy’s partij CNRP in 2017 verbood, stuurde woensdag extra militairen naar de Thaise grens. Het regime ziet Rainsy’s voornemen om terug te keren als een „complot om een staatsgreep te organiseren”.

Op het Parijse vliegveld Charles de Gaulle werd Rainsy tijdens het boarden tegengehouden door medewerkers van Thai Airways, de luchtvaartmaatschappij waarmee hij zou vliegen. Volgens de oppositieleider hadden zij „van hogerop” instructies ontvangen om hem niet aan boord te laten. De Thaise premier zei eerder dat het onwaarschijnlijk is dat Rainsy Thailand binnenkomt, omdat hij zich niet wil mengen in interne Cambodjaanse zaken.

Ander land

Op het vliegveld zei Rainsy tegen journalisten dat hij gaat proberen om via een ander land naar Cambodja te reizen. „Ik zal nooit opgeven. We moeten doorgaan, de dagen van Hun Sen zijn geteld”, aldus de oppositieleider. Hij zei woensdag dat hij ook terugkeert als dat tot zijn arrestatie of dood zou kunnen leiden. Zijn hoop is dat de Cambodjanen dan massaal de straat op gaan.

Dit jaar werden zestig andere politici van de partij van Rainsy gearresteerd in Cambodja. waar de steun voor de CNRP onder de bevolking groot was toen het verbod van de partij van kracht ging. Naast Rainsy leven ook andere politici van CNRP in ballingschap. Premier Hun Sen voert een steeds repressiever beleid in Cambodja. Hij is sinds 1985 aan de macht en daarmee een van de langstzittende premiers ter wereld.