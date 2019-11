Onderzoek naar Duitse vaders die kinderen ruilden voor misbruik

De Duitse politie doet onderzoek in een grote zaak omtrent kindermisbruik. Onderdeel van de zaak zijn twee vaders die vermoedelijk hun kind hebben geruild voor misbruik. Dat heeft de politie van Keulen vrijdag bekendgemaakt, melden Duitse media. In de afgelopen dagen werden de twee samen met vier andere mannen aangehouden in de plaats Bergisch Gladbach in de buurt van Keulen op verdenking van kindermisbruik en het verspreiden van kinderpornografisch materiaal.

De zaak kwam aan het licht nadat eind vorige maand bij een inval in een appartement in Bergisch Gladbach tien terabyte aan bestanden werd gevonden, met daarop beelden van ernstig kindermisbruik. De 42-jarige eigenaar van de woning werd opgepakt. Hij wordt verdacht van misbruik van zijn tweejarige kind. Op zijn telefoon zou de politie chatgroepen hebben gevonden waarin zo’n 1.800 leden kinderporno uitwisselden. Vijf van hen werden vervolgens ook gearresteerd.

Meer dan 150 politieagenten

Negen slachtoffers in de leeftijd van een tot tien jaar oud zijn inmiddels geïdentificeerd. Volgens lokale media gaat het in alle gevallen om kinderen en stiefkinderen van de aangehouden mannen. Onder de verdachten is onder meer een 26-jarige soldaat. Hij zou zijn eigen kind en stiefkind hebben misbruikt.

Meer dan 150 politieagenten zijn op de zaak gezet. Openbaar aanklager Ulrich Bremer zei vrijdag dat „zeer sterk rekening moet worden gehouden met nieuwe aanhoudingen”. Een geestelijk verzorger binnen de politie noemde de zaak tegen DPA „het topje van de ijsberg”.