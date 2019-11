Prediker die voor vrouwenbesnijdenis pleitte wordt vervolgd

Het Openbaar Ministerie gaat een 32-jarige medewerker van de As-Soennah-moskee in Den Haag vervolgen voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen. Justitie maakte dat besluit vrijdagmiddag bekend. De beslissing volgt op verschillende aangiftes die naar aanleiding van berichtgeving door NRC en Nieuwsuur tegen hem zijn gedaan.

In een filmpje uit 2015 was te horen hoe de prediker tijdens een koranles in het Arabisch zei dat besnijdenis van vrouwen is „aanbevolen” om zo de „lusten” te verminderen. Voor mannen is besnijdenis verplicht, aldus de moskeemedewerker. Volgens het OM zei de man, in vertaling: „De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden wat zich op de voorhuid bevindt en bij de vrouw worden haar lusten minder.” Die ingreep moest dan al plaatsvinden wanneer een meisje niet ouder dan zeven dagen is. Op vrouwenbesnijdenis staat in Nederland een celstraf van twaalf jaar.

De uitspraken over besnijdenis werden gedaan in een webcollege op de site van de moskee, die is gevestigd in de Haagse Schilderswijk. Vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom deed vorig jaar november de eerste aangifte en riep anderen op hetzelfde te doen. Hoe vaak er precies aangifte is gedaan, kon een woordvoerder van het OM in Den Haag niet zeggen. De eerste zittingsdag in de zaak is gepland voor 18 december.

