Nederlandse vrouwen ruim langs Turkije in EK-kwalificatie

Het Nederlands vrouwenelftal heeft vrijdag ook de vijfde wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. In Izmir won de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met 8-0 van Turkije. Door de zege gaat Nederland nog steviger aan kop in poule A.

Nederland, dat het heenduel met Turkije met 3-0 had gewonnen, domineerde de hele wedstrijd. Shanice van de Sanden opende na 26 minuten de score, Sherida Spitse benutte een penalty en Vivianne Miedema maakte in blessuretijd van de eerste helft het derde doelpunt, waardoor Nederland met een comfortabele voorsprong de rust in ging.

Ook na rust kon Turkije, de nummer 64 van de wereldranglijst, geen vuist maken. Kort na rust zorgde Danielle van de Donk voor de vierde treffer. Miedema maakte in de 62ste minuut haar tweede van de avond, vijf minuten later was het opnieuw Van de Donk die scoorde. Zij maakte ook de 7-0. Sherida Spitse scoorde in de 90ste minuut uit een vrije trap het laatste doelpunt.

Plaatsing voor het EK

De nummers één en de beste drie nummers twee van de negen poules plaatsen zich direct voor het EK in Engeland in 2021. Nederland won het vorige EK, dat in 2017 in eigen land werd gehouden. Deze zomer was Oranje verliezend finalist op het WK in Frankrijk.

De Nederlandse vrouwen spelen dinsdag opnieuw een EK-kwalificatieduel. Dan wordt in Arnhem om 20.00 uur afgetrapt tegen Slovenië.