Milieuorganisaties: stroom in Nederland wordt nauwelijks groener

Het aanbod van groene stroom in Nederland groeit amper. Dat stellen milieuorganisaties Natuur & Milieu, WISE, de Consumentenbond en Greenpeace vrijdag op basis van een jaarlijks onderzoek. Vooral de zakelijke markt blijft hierin achter.

De Stroomranking beoordeelt energieleveranciers op een aantal criteria, waaronder verduurzaming op het gebied van investeringen, inkoop en levering. Gemiddeld scoorden leveranciers in 2018 het rapportcijfer 5,7. Het jaar daarvoor was dat een 5,6. Die kleine vooruitgang komt doordat een groter aantal consumenten nu groenere stroom afneemt.

Op de zakelijke markt, waar drie keer zo veel stroom wordt gebruikt, wordt minder verduurzaming gesignaleerd. „Terwijl consumenten massaal kiezen voor duurzame stroom, lijken veel energieleveranciers de kantjes ervan af te lopen en hun verantwoordelijkheid te ontlopen”, aldus het rapport.

Verder bieden nieuwkomers op de markt niet per se groene energie aan. „Deze leveranciers lijken zich door lage prijzen in te vechten op de markt en zij besteden daarbij weinig aandacht aan duurzaamheid”, aldus de vier organisaties. Wat betreft het aanbod voor consumenten haalt geen enkele leverancier die in 2018 de markt betrad een voldoende.