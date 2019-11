Een foto van Parijs, toen de stad nog klein was

‘Via via hoorde ik dat een Gentse kunstenares, Ilse Joliet, bezig was met een project rond La carte et le territoire van Michel Houellebecq. Dat is zo’n beetje mijn lijfboek. Het gaat over kunstenaar en eenzaat Jed Martin, zo’n typisch Houellebecq-personage dat niet wordt gedreven door dromen of idealen en zonder dat na te streven zeer relevante dingen zegt over de wereld vandaag de dag. Als een geschiedschrijver van het heden schildert Martin hedendaagse beroepen tot een fictieve ontmoeting tussen Silicon Valley-ondernemers als Bill Gates en Steve Jobs. In de roman is Martins expositie van uitvergrote Michelinwegenkaarten zijn definitieve doorbraak. Een geweldig idee vind ik; toevallig heb ik ook een verzameling stadsplannen.

Twee jaar geleden exposeerde Joliet in Amsterdam onder de naam Artistes Associés Jed Martin met ‘werk’ van het romanpersonage. We werkten samen aan een toneeltekst, die gespeeld werd door een Franse acteur die in de huid kroop van Jed Martin. Als dank en loon kreeg ik een werk van Artistes Associés Jed Martin: een foto van een vroeg-negentiende-eeuwse kaart van Parijs. De stad is nog erg klein, er is veel open ruimte

Bart Van der Straeten (1979), boekbespreker en dichter, kreeg een foto van Artistes Associés Jed Martin. Waarde ca. 2.000 euro

„Ik groeide op in een omgeving met boeken en kunst: wat je als kind ziet, onderzoek je later vaak verder. Een tante had begin jaren zeventig een galerie in Brugge waar ze contemporaine kunst lanceerde. Ons huis hing dus vol met Vlaamse kunst uit de jaren zestig en zeventig, afkomstig uit die galerie, of gekocht via contacten van mijn ouders.

Ik vind een persoonlijke band met de kunstenaars van wie ik werk heb minder belangrijk. Iets moet me vooral raken: zo houd ik van het evenwicht in abstracte werken. Tegelijk vind ik bijna elk kunstwerk interessant als uitdrukking van de tijd waarin het gemaakt is, met typerende technieken, materialen en vormen. Mijn jongste aanwinst is bijvoorbeeld een 3D-geprinte sculptuur. Voor de generatie van mijn ouders was kunst meer een statussymbool, namen waren van belang. In mijn verzameling is de Vlaamse abstracte kunstenaar Dan van Severen de bekendste. Het leuke van een werk van een bekende naam is dat je er makkelijker over in gesprek kunt gaan.”

