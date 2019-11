Meer dan negentig bosbranden bedreigen Australische oostkust

Enkele plaatsen aan de Australische oostkust zijn vrijdag geëvacueerd vanwege een ongekend aantal bosbranden in de deelstaten New South Wales en Queensland. Volgens de hulpdiensten zijn meerdere huizen al in vlammen opgegaan en lopen mensen groot gevaar omdat ze nog vastzitten in hun huis. In totaal zijn er meer dan negentig bosbranden, meldt de NSW Rural Fire Service (RFS) vrijdag.

Zeventien branden vormen volgens de Australische autoriteiten een groot gevaar voor de veiligheid. In totaal zijn er meer dan duizend brandweerlieden ingezet en zeventig vliegtuigen om de branden te bestrijden. Duizenden mensen zijn opgeroepen om te vluchten. Van de ruim negentig branden zijn er meer dan vijftig nog niet onder controle. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen.

Sommige gebieden zijn vanwege de hevigheid van de branden onbegaanbaar voor de hulpdiensten. Zeker twee plaatsen zijn geëvacueerd, en voor meer dan tien plaatsen is een waarschuwing afgegeven. Verschillende snelwegen zijn afgesloten. Ook is er grote schade aan de natuur en lopen diersoorten zoals de koala groot gevaar. Volgens de brandweer neemt het gevaar van een aantal branden toe omdat ze bewoond gebied naderen.

„Sommige branden creëren hun eigen weersomstandigheden”, aldus de brandweer. Er zouden onder meer vuurwolken ontstaan (pyrocumulus). Die kunnen voor onweer zonder regen zorgen. Premier Scott Morrison zegt zich „grote zorgen” te maken.

Incredibly concerning there are a large number of bushfires burning at emergency levels in NSW & Qld. Please stay safe & listen to emergency services. If you’re life is at risk, call 000. I’m getting regular updates & we stand ready to offer any assistance needed. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) November 8, 2019

„We bevinden ons op onbekend terrein”, zegt RFS-chef Shane Fitzsimmons tegen de BBC. „We hebben nog nooit zoveel branden tegelijkertijd gezien waarbij noodwaarschuwingen zijn afgegeven.” De branden, voornamelijk veroorzaakt door de extreme droogte in het gebied, verspreiden zich snel door een sterke wind.