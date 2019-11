Mantelzorg de komende jaren vaker nodig, maar aantal zorgers blijft achter

Het aantal mensen dat mantelzorg kan geven, neemt de komende twintig jaar veel minder hard toe dan het aantal zorgbehoevende 75-plussers die zelfstandig wonen. De gevers van mantelzorg worden daarnaast steeds ouder. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De groep 75-plussers die behoefte heeft aan mantelzorg, neemt tussen 2018 en 2040 naar verwachting met bijna 70 procent toe, van 230.000 naar bijna 390.000. Het aantal mensen dat hen wekelijks vier of meer uur zorg kan verlenen, neemt in dezelfde periode met nog geen 7 procent toe naar 1,18 miljoen. Dat zorgt ervoor dat over ruim twintig jaar drie mantelzorgers per behoevende beschikbaar zijn, vorig jaar waren dit er vijf. Daarbij zijn wel regionale verschillen, buiten de Randstad zal deze verhouding nog verder dalen.

Steeds oudere mantelzorgers

Degenen die zorg verlenen, worden volgens de ramingen bovendien steeds ouder. Vorig jaar was 10 procent van de mantelzorgers zelf ook 75-plusser, over ruim twintig jaar zal hun aandeel 18 procent zijn. „Een steeds groter deel van de zorg voor ouderen zal worden geboden door ouderen die mogelijk zelf ook ondersteuning nodig hebben”, schrijven de onderzoekers in het rapport. SCP en PBL waarschuwen al een paar jaar dat het potentieel aan mantelzorgers afneemt.

De onderzoekers schrijven dat de nieuwe cijfers over het aantal beschikbare mantelzorgers als een signaal moeten worden gezien, omdat ook de druk op de professionele zorg groter wordt. Onder het vorige kabinet werden vanwege bezuinigingen tienduizenden mensen ontslagen in de ouderenzorg, vooral in verpleeghuizen. Mede daardoor zijn er grote personeelstekorten. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is dat tekort in 2022 opgelopen tot 80.000 werknemers.

