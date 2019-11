Jumbo en HEMA kondigen samenwerking aan

Supermarktketen Jumbo en retailer HEMA gaan samenwerken. Dat hebben de twee bedrijven vrijdag bekendgemaakt. Van een fusie tussen de twee is geen sprake, het gaat om een principeovereenkomst om „de marktpositie van beide bedrijven verder te verbeteren”. Dat willen ze onder meer gaan doen door HEMA-artikelen in winkels van Jumbo te verkopen.

De bedrijven vinden dat het aanbod van beide winkels elkaar goed aanvult. De samenwerkingsplannen, die zullen gelden voor Nederland en België, moeten nog worden uitgewerkt. Voor het einde van dit jaar willen de bedrijven de verdere details bekend hebben gemaakt. Een gezamenlijke sponsoring van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo-Visma behoort tot de mogelijkheden.

HEMA kondigde eerder dit jaar ook een samenwerking met Albert Heijn aan. Dit najaar zouden twee pilotwinkels worden geopend in Utrecht en Rotterdam. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Jumbo heeft in Nederland meer dan 650 supermarkten. Afgelopen woensdag opende het bedrijf het eerste Belgische filiaal. HEMA heeft meer dan 750 vestigingen in elf landen, waarvan verreweg de meesten in Nederland.

Nieuwe eigenaar HEMA

HEMA werd ruim een jaar geleden overgenomen door investeerder Marcel Boekhoorn. Hij loste daarbij 100 miljoen euro van de 900 miljoen euro tellende schuld van het bedrijf af. De overeenkomst met Jumbo is geen toeval, want onder de nieuwe eigenaar werden meer samenwerkingen geïnitieerd. Zo werkt HEMA sinds dit jaar samen met supermarktgigant Walmart, waardoor producten van het bedrijf nu ook in de Verenigde Staten en Canada in de winkels liggen. Tegelijkertijd werden de afgelopen zomer veel filialen in Nederland omgebouwd naar de nieuwe huisstijl.

Supermarktketen Jumbo staat er financieel een stuk stabieler voor dan HEMA. Over de eerste zes maanden van 2019 groeide de omzet nog met 16,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat was vooral te danken aan de opening van 44 nieuwe filialen. Financieel topman Ton van Veen zei daarover tegen NRC dat Jumbo vooral veel tijd heeft gestoken in het verbeteren van de eigen formule. Vorig jaar nam Jumbo supermarktketen Emté over.