Joost Eerdmans stopt als lijsttrekker Leefbaar Rotterdam

Joost Eerdmans (48) zal bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 geen lijsttrekker meer zijn voor de partij Leefbaar Rotterdam. Dit liet hij vrijdag weten in het AD. Wel zegt hij dat hij zijn termijn als fractievoorzitter wil afmaken. Als reden voor zijn besluit noemt hij dat het tijd is voor „een ander fris geluid”. Daarnaast hintte hij erop interesse te hebben om actiever te worden bij Forum voor Democratie.

Eerdmans was na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 vier jaar wethouder namens Leefbaar Rotterdam. Nadat de partij bij de afgelopen verkiezingen niet in het college kwam werd hij fractievoorzitter van de partij in de Rotterdamse gemeenteraad. Na twee verkiezingen lijsttrekker te zijn geweest wordt het volgens Eerdmans tijd dat iemand anders het roer overneemt. Aan het AD vertelt hij dat hij zelf altijd al kritisch is geweest op „politici die te lang blijven plakken”. Het is nog niet bekend wie Eerdmans zal opvolgen als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen.

Forum voor Democratie

Ook maakte Eerdmans bekend dat hij zich de komende tijd graag meer zou willen inzetten voor de landelijke partij Forum voor Democratie. Maar dat hangt wat hem betreft vooral af van hoe partijleider Thierry Baudet daarover denkt. Hij is al langer actief voor de partij. Hij begeleidt onder meer fractieleden van de partij in de Provinciale Staten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werkte Leefbaar samen met Forum voor Democratie. Het was een belangrijke reden dat de partij niet in het college kwam, ook al had ze het hoogste aantal stemmen gekregen. Vanwege het verbond met Forum waren GroenLinks, D66 en de PvdA namelijk niet bereid tot samenwerking met Leefbaar.

Eerdmans heeft een achtergrond in de landelijke politiek. Van 2002 tot 2006 zat hij in de Tweede Kamer, eerst namens de Lijst Pim Fortuyn (LPF), daarna voor de tweemansfractie Groep Eerdmans-Van Schijndel. Het lukte hem niet met EénNL, de partij die hij oprichtte met Marco Pastors, na de verkiezingen van 2006 terug te keren tot de Kamer. Voordat Eerdmans in 2014 lijsttrekker werd van Leefbaar Rotterdam, was hij wethouder in Capelle aan den IJssel namens Leefbaar Capelle.

Leefbaar Rotterdam kon vrijdagmiddag niet direct reageren op het nieuws.