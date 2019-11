Joodse senator in Italië krijgt escorte na dreigementen

Een 89-jarige Joodse senator voor het leven is zo vaak en zo serieus bedreigd in Italië dat de prefect van Milaan het raadzaam vindt haar een permanente politie-escorte te geven.

Liliana Segre, die in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd, is al jaren het mikpunt van antisemitisme. Volgens het Observatorium voor Antisemitisme in Milaan wordt zij op sociale media tot tweehonderd keer per dag aangevallen. Zij was in januari 2018 door president Mattarella tot senator voor het leven benoemd wegens haar niet-aflatende inspanningen om de Italiaanse rassenwetten uit 1938 en de Holocaust in het algemeen niet te doen vergeten.

In de Senaat is vorige week op haar voorstel een speciale commissie tegen racisme en antisemitisme ingesteld. Op rechts onthielden de anti- immigratiepartij Lega, de hard-rechtse Fratelli d’Italia en Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi zich van stemming, met als argument dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar zou kunnen komen.

Woede en rancune

De instelling van deze commissie leidde tot een nieuwe haatgolf tegen Segre op sociale media. Op Facebook schreef de linkse senator Pietro Grasso, oud-voorzitter van de Senaat: „Wanneer ze jullie zeggen dat het racisme niet bestaat, dat het fascisme niet kan terugkeren […] hebben jullie hier het bewijs dat dit niet waar is. […] Een deel van dit land leeft in woede en rancune.”

De meeste grote kranten schrijven vrijdagmorgen verontwaardigde commentaren dat het zo ver is gekomen. La Repubblica legt een direct verband met de groei van de Lega, de grotere zichtbaarheid van neofascistische groepen als Casa Pound en Forza Nuova, en het racisme en antisemitisme bij een aantal voetbalsupporters. De Corriere della Sera schrijft dat het gegeven dat Segre extra bewaking nodig heeft, een schande voor het land is.