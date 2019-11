Jarenlange celstraffen voor groot cocaïnetransport

Zeven verdachten hebben vrijdag celstraffen van vijf tot zeven jaar opgelegd gekregen door de rechtbank van Rotterdam voor hun betrokkenheid bij een transport van 1.125 kilo cocaïne. Dat meldt persbureau ANP.

De drugs met een straatwaarde van rond de 22 miljoen euro zaten verstopt in een lading bevroren vis die in een container van Ecuador naar Rotterdam was vervoerd. De politie volgde de container tot een loods in Zaandam. Bij een inval in die opslagloods werden eind juli zes van de zeven verdachten opgepakt, onder wie een Albanees en een Amerikaan.

De zevende verdachte, een 48-jarige man, werd in Den Haag gearresteerd. De Nederlander zou de organisator zijn van het transport. De politie doorzocht onder meer bedrijfspanden van de man in Rijswijk en Alphen aan den Rijn en een caravan in Bergambacht. Daarbij werden middelen gevonden die worden gebruikt bij de productie van xtc.