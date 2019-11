Luchtvaartconcern IAG, het moederconcern van onder meer British Airways, Iberia en Vueling, is somberder gestemd over zijn groeivooruitzichten. IAG verwacht dat zijn capaciteitsgroei in de komende drie jaar fors onder druk komt te staan vanwege de zwakke vooruitzichten voor de mondiale economie. (ANP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 november 2019