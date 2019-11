Hoge Raad verbiedt omzeilen ontslagvergoeding arbeidsongeschikte

Een werkgever moet zijn arbeidsongeschikt geraakte werknemers ontslaan als zij daarom vragen, zodat zij een ontslagvergoeding kunnen krijgen. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.

De hoogste rechter maakt daarmee een einde aan het fenomeen van ‘slapende dienstverbanden’. Nederlandse werkgevers houden naar schatting duizenden arbeidsongeschikt geraakte werknemers ‘slapend’ in dienst om zo de wettelijk verplichte ontslagvergoeding te omzeilen.

Bij een slapend dienstverband ontvangt de werknemer maandelijks een loonstrookje van 0 euro, omdat de werkgever na twee jaar ziekte geen loon meer hoeft te betalen. Vanaf dat moment ontvangt de werknemer de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Die bedraagt 70 procent van het laatstverdiende loon.

Werkgevers moeten zich houden aan de wettelijke plicht van „goed werkgeverschap”, schrijft de Hoge Raad in een richtinggevende uitleg van de wet, zogeheten prejudiciële vragen. Uit dat goed werkgeverschap volgt volgens de hoogste rechter dat werkgevers de ontslagvergoeding niet mogen omzeilen via een ‘slapend dienstverband’.

Het argument van werkgevers dat die ontslagvergoeding – soms tienduizenden euro’s – te duur is, gaat niet op, schrijft de Hoge Raad. Werkgevers kunnen de ontslagvergoeding van arbeidsgeschikte werknemers immers volledig terugvorderen bij uitkeringsinstantie UWV. Dat is geregeld in een wet die de Eerste Kamer vorig jaar aannam. Die regeling gaat pas in april 2020 van start, maar geldt dan met terugwerkende kracht voor alle ontslagen sinds de introductie van deze ontslagvergoeding in 2015.

Als een arbeidsongeschikte werknemer zijn baas vraagt om ontslag, moet die daaraan meewerken, oordeelt de Hoge Raad. Juridisch gezien is er dan geen sprake van ontslag, maar van beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden. De werkgever moet de arbeidsongeschikte werknemer vervolgens een bedrag betalen ter hoogte van de ontslagvergoeding, schrijft de hoogste rechter.

Werkgevers mogen hun werknemer wel ‘slapend’ in dienst houden als daar „gerechtvaardigde belangen” voor zijn, zoals „reële re-integratiemogelijkheden” binnen het bedrijf.

Tot nu toe oordeelden rechtbanken zeer uiteenlopend over dit fenomeen. Daarom vroeg de rechtbank Limburg eerder dit jaar om deze richtinggevende uitleg van de Hoge Raad. Lagere rechters moeten zich daar vervolgens aan houden. Met deze uitspraak volgt de Hoge Raad het advies dat zijn eigen advocaat-generaal hierover in september uitbracht.