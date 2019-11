De Peugeot e-208: hip machientje voor de eeuwige jeugd

De nieuwe Peugeot 208 is er maar meteen in drie smaken; benzine, diesel en elektrisch. En wat een hip machientje heeft men daar geschapen voor de eeuwige jeugd. Instrumentenpaneel met 3D-effect, achterlichten in een hoogglans zwarte stijlbalk. Bij de elektrische variant, de e-208, krijgt de grille de kleur van de carrosserie en veranderen de merklogo’s met de Peugeot-leeuw al naar gelang de zichthoek van couleur.

Ik noem de uitrustingsniveaus Access, Active, Allure, GT Line en GT, voor distinctiegevoeligen herkenbaar aan details als LED-koplampen ‘met kenmerkende klauwafdrukken’, van de Leeuw natuurlijk, of ‘glanzend zwarte wielkastverbreders en raamlijsten’.

Daarmee hebben we ze wel, de esthetische steunpilaren van de ‘spannende maar geruststellende visie op de toekomst’ die de 208 strategisch aanzwengelt. Het persbericht ramt er de boodschap in met een gewaagde hashtag in brutale kapitalen: #UNBORINGTHEFUTURE.

Peugeot heeft het perfecte proefkonijn gevonden. Ik heb ruime ervaring met verveling en de pogingen tot verdrijving ervan, vooral in auto’s. Als de Fransozen dat vuile werk voor mij willen opknappen, gaarne! Hoe wil Peugeot een toekomst opfleuren die nu al onheilspellend proefdraait in de dagelijkse files tussen Woon en Werk? Met ‘kwaliteit, stijl en emotie’. De kwaliteit vraagt nazorg. De motorkappen staan bij een deel van de testauto’s uit het lood. Enfin, het zijn auto’s uit de voorserie. Peugeot heeft nog enkele maanden te gaan om de productierobots of de arbeiders tot discipline te karwatsen.

Als een speer

Met de stijl zit het goed. Het wagentje smoelt stoer maar lief. De emotie piekt en daalt mee met de arme ziel achter het stuur, maar de auto doet zijn best om het niet erger te maken dan het is. De stille diesel stuurt wat flodderig, de benzine-208 met 130 pk tot op hoge snelheid stukken strakker, de elektrische verslaat beide. De e-208 gaat met 136 pk en een trekkracht van 260 newtonmeter als een speer. Peugeot wist de techniek zo te verstoppen dat de volledige interieur- en kofferruimte behouden bleven. Knappe prestatie voor zo’n kleintje, hoewel op ruimte achterin al weinig meer viel te beknibbelen; zitten is daar voor een volwassen mens nauwelijks mogelijk. Voor gaat het, zij het dat de instap en het neerzijgen op de compacte voorstoelen nogal claustrofobische ervaringen zijn. Eenmaal gezeten zit je best, en vanaf dat moment breekt de zon door. De wegligging is door het lage zwaartepunt van de onder de vloer gemonteerde accu’s superieur aan alle versies met verbrandingsmotor. Met zijn 50kWh-batterij en een actieradius van 340 kilometer, die ik bij de korte kennismaking niet heb kunnen verifiëren, is het stekker-Peugje theoretisch best wat mans. Het bereik, iets royaler dan bij de technisch identieke elektrische zustermodellen Opel Corsa-e en Citroën DS3 e-Tense, blijft zestig kilometer achter bij de nieuwe Renault Zoe. Maar hij komt een stuk verder dan aangekondigde mini-EV’s als de e-Honda en VW’s vernieuwde e-Up met verdubbelde actieradius, die Skoda ook zal uitbrengen als CitiGo e iV. Anderzijds stroomt het basismodel van de volgend jaar leverbare Volkswagen ID.3 volgens de WLTP-meting vijftien kilometer langer voor een startprijs die ruim onder die van de e-208 duikt. 36.250 euro kost de Peugeot, tegen circa 30 voor de goedkoopste ID.3. Wat zal de importeur balen dat hij hem pas volgend jaar kan leveren. Daar gaat de lage bijtelling voor zakelijke rijders, en voor de particulier die uiteindelijk ook eens zal moeten aanhaken blijven dit stevige bedragen. Voor het beloofde paradijs van substantieel lagere onderhouds- en energiekosten zal hij toch eerst entree moeten betalen.

Peugeot heeft zijn huiswerk zonder meer goed gedaan. De e-208 kan tot 100 kW snelladen en beschikt over een 3-fase-aansluiting waarmee hij ook bij ‘gewone’ laadpalen en thuis aan de wallbox laadt met snelheden tot 11 kW. Met 1.455 kilo is hij bovendien relatief licht voor een EV. Over de duurzaamheid van de accu houdt Peugeot een licht argwanend stemmende slag om de arm. Het merk garandeert een laadcapaciteit van minimaal 70 procent voor tenminste 8 jaar of 160.000 kilometer. Dat mag het eerlijke verhaal zijn, het was toch aardiger geweest als er 90 procent had gestaan. Mocht de accudegeneratie na de garantieperiode inderdaad op 30 procent uitkomen, dan ben je zomaar 100 kilometer kwijt. Ander punt van zorg is de productiecapaciteit. Peugeot kan maar 60.000 elektrische 208’s per jaar bouwen, niet overdadig voor een exploderende EV-markt. Maar vooruit, hij is een opgewekt begin.