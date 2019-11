Heb meelij met de waarheid die altijd als eerste sneuvelt

‘Mijn God, heb medelijden met mij en met mijn arme volk”, waren de laatste woorden van Willem van Oranje. Medelijden, het blijft nodig. Met Ank Bijleveld, die het over „nevenschade” heeft als het gaat over 70 burgerslachtoffers. Met haar Kamerbrief, die wel „verantwoordelijkheid” maar geen „aansprakelijkheid” erkent. Met haar correctie van de interviewer van Nieuwsuur, die niet over „onjuiste” maar „onvolledige” informatie mocht spreken.

Met de koppenmaker van mijn ochtendblad, die koos voor „Defensie zweeg” waar „Defensie loog” op zijn plaats was geweest.

Medelijden met de ingezondenbrievenschrijvers die de berichtgevers van het slechte nieuws verweten dat ze maar wereldvreemde softies waren, omdat ze ontkenden dat een oorlog nu eenmaal vuil is.

Met de militaire experts die het fatale bombardement „vakkundig uitgevoerd” noemden. Met het CDA-Kamerlid Van Helvert, die de excuses van zijn minister op dinsdagavond „zeer waardeerde”. Met de minister, die opgescheept zit met een ambtelijke luchtmachtlobby die haar in zijn overdrachtsbundel niet het achterste van de tong liet zien over wat zich in de nacht van 3 juni 2015 in Hawija afspeelde.

Met coalitiegenoot VVD, die het niet chic vond dat Bijleveld (CDA) de zwartepiet van het liegen doorschoof naar voorgangster Jeanine Hennis. Met de premier, die vaak juist aan geheugenverlies lijdt, als het precair wordt.

Nog eens met de minister zelf, die zich op „het oorlogsrecht” beroept om de aansprakelijkheid voor het ongelukkige bombardement te ontlopen. Met het land dat zich verschuilt achter het zwarte gat van „de coalitie” die collectief bombardeert, dus niet nationaal.

Met het kabinet, dat de VS als leider van die coalitie heeft aanvaard, wetende dat die leider weigert het Internationaal Strafhof in Den Haag te erkennen en het eerste Geneefse Protocol, dat definieert wat wel of geen ‘legitiem militair doel’ is, niet heeft geratificeerd. [Artikel 52.2 van dat additionele protocol: „Aanvallen dienen strikt tot militaire doelen te worden beperkt. Voor zover het objecten betreft, zijn militaire doelen uitsluitend die objecten die naar hun aard, ligging, bestemming of gebruik een daadwerkelijke bijdrage tot de krijgsverrichtingen leveren en waarvan de gehele of gedeeltelijke vernietiging, verovering of onbruikbaarmaking onder de omstandigheden van dat moment een duidelijk militair voordeel oplevert.”]

Luchtmachthotemetoten

Medelijden met de honderden luchtmachthotemetoten die vorige week op een feesttribune in Leeuwarden de intocht van de veel te dure opvolger van de F-16, de F-35, vierden. Met de Friese brandweer, die het toestel per ongeluk met schuim bespoot in plaats van water. Met de onderhoudsdienst van de luchtmacht, die de stealth-coating meteen moet „onderzoeken” omdat die niet op zo’n schuimbad berekend was.

Met burgemeester Sybrand Buma, die als de ijdele wethouder van Juinen het gezelschap toesprak en blij was dat ‘zijn’ vliegbasis Leeuwarden thuisbasis wordt van de herriemachines (vliegkosten per uur minimaal 25.000 dollar). Met de makers van het NOS-Journaal, die ook opgetrommeld waren en een paar sneue vliegtuigspotters voor de camera wisten te trekken die het vliegtuig „een prachtig stukje techniek” noemden en trots waren op hun provincie. Dat allemaal terwijl de overdracht van de eerste toestellen al zes jaar geleden in de VS heeft plaatsgevonden en de roll out-ceremonie een jaar geleden, een moment dat de commandant der Luchtstrijdkrachten ‘magisch’ noemde.

Medelijden met de redactie van de late night-talkshow die aan de hysterie meedeed door de piloot van de F-35, die te laat arriveerde alsof hij Sinterklaas zelf was, aan tafel te laten aanschuiven. „Hij neemt zijn speciale hightech vlieghelm mee!”, juichte de promo op de website.

Met de talkshowgastheer zelf, die („Vanavond praten we niet over de kosten van de F-35”) bijkans kwijlend de piloot aan het woord liet. Hier ging vooral een jongesnsdroom in vervulling.

Ach, niet alleen in de oorlog, maar in de hele sector veiligheid sneuvelt de waarheid vaak als het eerste slachtoffer. „Als een scheermes”, om de woorden van de dolgelukkige piloot van de F-35 over zijn vlucht maar eens uit hun verband te rukken.

