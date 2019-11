Fiscus vordert voorlopig geen toeslagen meer terug

De Belastingdienst stopt tot nader order met het terugvorderen van de toeslagen van zo’n 8.500 mensen, ter waarde van 160 miljoen euro. Dat heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Het gaat om teveel betaalde toeslagen waarvan de fiscus vond dat de ontvangers daar schuld aan hadden. Of ze dat wel hadden, staat hevig ter discussie.

In Rotterdam zijn tientallen kwetsbare gezinnen de dupe geworden van fraude bij twee kinderopvangorganisaties.

Snel gaat zijn beleid ten aanzien van het terugvorderen heroverwegen. Uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws bleek de voorbije maanden namelijk dat dit jarenlang vaak zonder sluitend bewijs gebeurde, met grote financiële gevolgen voor betrokkenen. Bij gedwongen vorderingen werd bijvoorbeeld beslag op lonen gelegd en zijn auto’s verkocht als onderpand. Snel belooft de Tweede kamer dat de Auditdienst Rijk (ADR) ook dergelijke gevallen uit het verleden zal onderzoeken.

„In afwachting hiervan heb ik toegezegd de ‘pauzeknop’ te hanteren”, schrijft de staatssecretaris. Eind oktober won een gedupeerde moeder een zaak over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslag bij de Raad van State. Die jurisprudentie heeft Snel meegenomen in zijn besluit om voorlopig te stoppen met vorderen.