Eh, een vierkante frikandel?

Snacks, gek genoeg eet ik ze weinig. Ben niet zo heel erg fan van ‘bruin fruit’ zoals een schaal bittergarnituur ook wel genoemd wordt. Fast food… doe mij maar slow-food.

Maar als ik dan toch moet kiezen is de frikandel m’n lievelings. Stiekem érg lekker met mayo en curry. Uitje hoeft niet per se. Fijn als de snackchef ’m al in stukjes gesneden heeft, want dat geklooi met een spork (lepel, mes en vork ineen) die je in veel snackbars krijgt, valt niet mee.

De grote snackaanbieders die je langs de snelweg kan vinden bezoek ik zelden. Denk twee, drie keer per jaar. Na een voorstelling soms. Bij de Mac hebben ze al jaren een Mc-Kroket. Ben ik niet zo gek op, vooral die remouladesaus erop is niet te doen. Maar wie schetst mijn verbazing als ik zie dat Burger King een nieuwe snack heeft? De freaKINGdel… Dat Burger King nu een variant op de oer-Hollandse frikandel dúrft te verzinnen doet mij de wenkbrauwen fronsen. Ik ben dus erg nieuwsgierig, licht sceptisch, naar hoe BK de frikandel heeft, tja, verhamburgeriseerd zeg maar.

Insert onderneemster Ginny Ranu. Zoals dat gaat tegenwoordig, kennen wij elkaar van Twitter. Ze is ondernemer en toen bleek dat we de liefde voor eten delen is een voorzichtige vriendschap ontstaan. We gaan elk jaar naar de Horecava en dan is snack proeven vaste prik! Zij heeft het geluk dat ze kan snacken zonder aan te komen, life is unfair.

Met alle egards worden we door de marketingmanager ontvangen in de flagshipstore van BK op het Leidseplein. Zij kan ons alles over de freaKINGdel vertellen (er zit kip- en rundvlees in) maar Ginny en ik willen vooral proeven.

Als de broodjes komen, zie ik tot m’n verrassing dat de freaKINGdel een vierkant stuk vlees is. Alsof ze een frikandel in drie stukjes hebben gesneden en die weer aan elkaar geplakt. Moet gezegd, daarmee is meteen wél een oer-Hollands probleem opgelost, normaal is het best even puzzelen om de boel evenredig over je broodje te verdelen. Ik til het bovenste deel van het broodje op en zie de saus in mooie cirkels, mayo en curry. Ik zie uienringen en ik zie… zie ik dat nou goed? Ik zie grill strepen? Frikandel is toch frituur?! Hoe dan deze?! Hè!?

De marketingmanager is zichtbaar trots: „Omdat BK erom bekend staat dat al hun burgers flame-grilled zijn, moest deze dat ook zijn. Daarmee is ’ie niet alleen smaakvoller maar ook gezonder.” Ik geloof het, sterker nog: ik vreet het. Dit is fantastisch, de freaKINGdel is heel goed nieuws.

Volgende keer proeven we: Paramaribo peach thee van Urban Tea Garden

Wat proeven we: De freaKINGdel, frikandel op hamburgerbroodje Waar verkrijgbaar: Burger King. Prijs: 1,95 euro