Dit zijn indrukwekkendste foto’s van deze week

Duitsland staat stil bij de val van de Berlijnse Muur, zaterdag dertig jaar geleden, met tal van activiteiten en festiviteiten. Op een stukje oorspronkelijke muur in Berlijn wordt de schildering My God, Help me to Survive this Deadly Love van Dmitri Vroebel – met een kussende Leonid Brezjnev en Erich Honecker – geprojecteerd.

Foto John MacDougall / AFP