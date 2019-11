De wereld van pakjes en stazakjes

Eén op de drie Nederlanders koopt weleens een ‘droge’ kruidenmix. Dat schrijft retailwebsite Distrifood. Dat de groei eruit is en dat er een verschuiving is naar ‘nat’ (kruidenpasta’s). En toch blijft Knorr (Unilever) vol inzetten op ‘Wereldgerechten’. „Met lekker veel groente”, staat sinds kort voor op de verpakking.

Als je aardappelzetmeel en knoflookpoeder ‘groente’ noemt, klopt die groene belofte op de doos. Maar een komkommer zit er natuurlijk niet in. Om iets op tafel te krijgen dat in India overigens nooit herkend zal worden als bijvoorbeeld tandoori moet je er van Knorr nog een heel boodschappenlijstje bij kopen: kip, komkommer, winterpeen, crème fraîche light (waarom light?), magere Griekse yoghurt (waarom mager?), koriander, citroensap en komijnzaad (er zaten toch kruiden in de doos?). En o ja, je kunt Kip Tandoori ook maken met pangasius- of tilapiafilet (waarom geen kabeljauw uit de buurt?).

„Wat eten we vanavond?” „Kip Tandoori, maar niet echt tandoori, en zonder kip mét vis!”

Flauw, kun je zeggen. Er is toch niemand die serieus verwacht dat er een komkommer in de doos zit? En Knorr, Honig, Conimex en andere pakjesmerken hélpen ons toch juist om meer groente te eten? Mensen die zelf niet zo handig zijn in de keuken kopen zo’n doos en doen precies wat er op staat, zo komen ze toch keurig aan hun dagelijkse portie groente. Dat is wat je producenten altijd hoort zeggen, als er vragen over het bestaansrecht van hun merk worden gesteld.

Wat moeten ze ook anders? Knorr kan moeilijk zijn logo op verse paprika en tomaten zetten met een QR-code naar het recept voor Mexicaanse Burrito’s. Dat is geen verdienmodel, daar kun je geen 3 euro voor vragen. Droge kruidenmixen, dat is nu eenmaal wat ze maken. Maar hoewel met al die extracurriculaire ingrediënten het gat met zelf koken steeds kleiner wordt, is de suggestie nog steeds: zelf burrito’s, lasagne of kip curry maken is hartstikke moeilijk.

Dat is het niet. Maar gemak dient de mens en we hebben allemaal weleens geen zin om te koken. In dat opzicht zit de vooruitgang tegenwoordig eerder in het conservenschap. Dat klinkt ouderwets, maar er is daar sinds kort een revolutie gaande. Het schap wordt bestormd door een stoet stazakken die niets meer van doen hebben met de klassieke kapucijners of rode-kool-met-appeltjes. Hier zie je juist de blik vooruit: gemengde groenten en peulvruchten verpakt als linzencurry-, burrito- of bologneseschotel, saladeverrijkers en Mexicaanse of Marokkaanse bonenmix. Precies het omgekeerde van die kruidenmixen: daarbij moet je de groenten toevoegen, terwijl je van die stazakken een maaltijd maakt door er tortilla’s of pasta bij te doen.

Er valt heus wel iets over te zeuren. Want terwijl ze uit pot en blik nu net suiker en zout hebben weggehaald, zitten er in die mixen wel weer wat smaaktoevoegingen. En die conservenfabrikanten hebben het geluk dat groenten en peulvruchten toevallig hun business is. Maar voor de consument is het vooral prettig dat er nog een pad ligt tussen de groenteafdeling en het pakjes-en-zakjesschap.