‘Daimler schrapt ruim duizend managementfuncties’

De Duitse autofabrikant Daimler gaat ter bezuiniging 1.100 managementfuncties schrappen. Dat meldt de Süddeutsche Zeitung vrijdag. Volgens de Duitse krant zal de Zweedse topman Ola Källenius volgende week donderdag de details van zijn bezuinigingsmaatregelen bekendmaken. Van die maatregelen is vrijdag een deel gelekt.

De leidinggevende functies verdwijnen niet alleen in Duitsland, maar wereldwijd. In Duitsland zou dit betekenen dat van alle tien managementbanen binnen het bedrijf er een vervalt. Ook zouden de 300.000 werknemers het komende jaar moeten afzien van een loonsverhoging.

Directeur Michael Brecht zou in een brief die in handen is van de Süddeutsche Zeitung en vrijdag aan alle werknemers van Daimler is verstuurd, hebben gezegd dat werknemers die de dupe zullen zijn van de bezuinigingen niet akkoord moeten gaan met hun ontslag. Volgens hem moeten de problemen van de autofabrikant niet ten koste gaan van de werknemers.

Nieuwe bedrijfsstructuur

Daimler, vooral bekend als fabrikant van automerk Mercedes-Benz, maakte eerder deze week bekend dat de organisatie van het bedrijf is veranderd. De productie van auto’s en bestelwagens en de productie van vrachtwagens en bussen zijn sinds deze maand ondergebracht in twee nieuwe dochterondernemingen. Daarmee wil het bedrijf de klantgerichtheid vergroten.

De financiële positie van Daimler is de laatste jaren verslechterd. De verwachtingen voor dit jaar werden in februari verlaagd, kort nadat het bedrijf een winstwaarschuwing had afgegeven voor het tweede kwartaal. Daarmee speelde Daimler in op een boete van 870 miljoen euro die het in september kreeg opgelegd vanwege fraude met de uitstoot van auto’s.

De autofabrikant zou hebben gesjoemeld met testwaarden van nieuwe auto’s, waardoor deze meer vervuilende stikstofoxiden uitstootten dan uit de tests bleek. Daarom moest Daimler in juni van het Duitse ministerie van Verkeer 60.000 dieselauto’s terugroepen. In oktober werden opnieuw honderdduizenden auto’s teruggeroepen om de sjoemelsoftware, nadat de Duitse verkeersautoriteit Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Daimler daartoe had verplicht.