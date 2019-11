Braziliaanse ex-president ‘Lula’ vrijgelaten uit de gevangenis

Met zijn vuist in de lucht, in het zwart gekleed en omringd door een massa aanhangers liep de Braziliaanse ex-president Luiz ‘Lula’ da Silva (74) vrijdagmiddag rond 17:45 lokale tijd de gevangenis uit in de zuidelijke stad Curitiba. Lula werd toegejuicht door zijn aanhangers, die massaal het volkslied inzetten en met vlaggen zwaaiden.

Lula werd eerder veroordeeld tot ruim 8 jaar gevangenisstraf en in hoger beroep zelfs tot 12 jaar celstraf voor corruptie en witwaspraktijken in de grote corruptieschandaal Operatie Lava Jato (Wasstraat). Sinds vorig jaar april zat de ex-president vast.

Donderdag stemde rechters van het Braziliaanse Hooggerechtshof dat veroordeelden pas gevangen kunnen worden gezet als alle beroepsprocedures zijn uitgeput. Daardoor werd duidelijk dat duizenden gevangenen, waaronder ook Lula, op vrije voeten konden komen.

„Jullie weten niet wat het betekent om hier nu voor jullie te staan”, zei een geëmotioneerde Lula da Silva minuten nadat hij uit was vrijgelaten. Hij bedankte zijn aanhangers, zijn advocaten en leden van de Arbeiderspartij (PT) en beklemtoonde opnieuw dat hij onschuldig zat opgesloten.

Lula was in 2018 presidentskandidaat voor de linkse Arbeiderspartij (PT) en zou volgens alle peilingen de verkiezingen ruimschoots winnen van zijn ultra-rechtse tegenkandidaat Jair Bolsonaro. Omdat het volgens de oude wetgeving mogelijk was om veroordeelden al vast te zetten voordat alle beroepsprocedures zijn uitgeput, belandde Lula in de gevangenis en werd zo uitgesloten van de verkiezingen. Bolsonaro won daarop de verkiezingen.

Lula kan nu in vrijheid zijn verdere beroepsprocedures afwachten maar mag zich vanwege zijn veroordeling niet opnieuw verkiesbaar stellen.