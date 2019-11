Boeren willen 13 december actievoeren in Amsterdam

Ontevreden boeren willen op vrijdag 13 december met tractors naar Amsterdam komen om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Volgens initiatiefnemer Bart Kemp van boerencomité Agractie zijn de plannen voor de demonstratie „vergevorderd” en volgt er volgende week een oproep aan de achterban. Het is voor het eerst dat de boeren gaan demonstreren in de hoofdstad.

De actievoerders zullen volgens Kemp met „een beperkt aantal trekkers, geen duizenden” naar Amsterdam komen. Eerder demonstreerden boeren met tractors in de provinciehoofdsteden, bij het RIVM in Bilthoven en – tot twee keer toe – op het Malieveld in Den Haag. Ze zijn boos over een voorstel van regeringspartij D66 om de veestapel te halveren. Ook vinden ze dat politici en media een negatief beeld neerzetten van hun sector.

De actievoerders zijn nog in overleg met de gemeente Amsterdam over de aard en omvang van de actie. De woordvoerder van burgemeester Femke Halsema bevestigt de gesprekken, maar bevestigt de datum van de demonstratie niet. „Niks staat nog vast.” De precieze locatie van het protest is volgens boerenactivist Kemp „nog onderwerp van gesprek”.

In het Amsterdamse bestuur bestaan serieuze zorgen over de openbare orde bij een boerenprotest. Als de actievoerders op 13 december met meer tractors dan afgesproken naar de hoofdstad komen, zijn volgens bronnen bij de politie onvoldoende manschappen beschikbaar om ze tegen te houden. De Amsterdamse politie zucht al geruime tijd onder een ernstig capaciteitstekort.

In Den Haag leidde de tweede demonstratie, op 16 oktober, die niet door Agractie was georganiseerd, tot ongeregeldheden en lange files op de snelwegen. Ook een protest in Groningen liep uit de hand toen boeren met geweld de deur van het provinciehuis forceerden.

Agractie wil in Amsterdam een „publieksactie” houden „waarbij via persoonlijke verhalen de impact van de stikstofproblematiek op boerengezinnen” centraal staat, aldus Kemp. Ook willen de actievoerders de nadruk leggen op de „beleving en kwaliteit van Nederlands voedsel”.

Het kabinet legt op dit moment de laatste hand aan een pakket noodmaatregelen om de uitstoot van stikstof op korte termijn omlaag te krijgen. Dat is nodig omdat de Raad van State dit voorjaar een streep zette door de bestaande stikstofregels.

