‘Bijna kwart van de ziekenhuizen haalt normen kankeroperaties niet’

Ruim vierhonderd kankerpatiënten zijn vorig jaar geopereerd in ziekenhuizen die te weinig ervaring hebben met die ingrepen, meldt het AD vrijdag. Daardoor was er voor de patiënten een groter risico op complicaties, zoals bloedingen en het achterblijven van kankerweefsel. Dit gebeurde in 18 van de in totaal 100 onderzochte Nederlandse ziekenhuizen.

Het AD heeft acht kankeringrepen onderzocht die in 2018 zijn verricht. In totaal zijn 419 patiënten geopereerd in 18 ziekenhuizen met te weinig ervaring, waarbij aan 21 normen niet werd voldaan. Dit kwam het vaakst voor bij operaties van patiënten die blaas-, prostaat- of borstkanker hadden.

Ziekenhuizen moeten aan een afgesproken minimum voldoen om kankeroperaties goed te kunnen uitvoeren. De achterliggende gedachte is dat chirurgen met voldoende ervaring minder vaak fouten maken. Zo is volgens het AD voor bijvoorbeeld blaaskanker afgesproken dat minstens twintig operaties moeten zijn verricht. Bij prostaatkanker moet een ziekenhuis jaarlijks minimaal vijftig operaties uitvoeren.