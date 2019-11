Activisten vernielen ruiten en auto’s bij bijeenkomst Kick Out Zwarte Piet

Een bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag is vrijdagavond met geweld verstoord. Dat bevestigt de politie Haaglanden vrijdag aan NRC. Vier personen zijn aangehouden. Met vuurwerk probeerde de groep de locatie waar activisten zich verzameld hadden, te verstoren. Er zijn ruiten van het gebouw vernield, evenals auto’s van KOZP-leden.

Gemeentes wisselen hun zwarte pieten steeds vaker in voor roetveegpieten. Dat gaat niet zonder weerstand.

Op de bijeenkomst, door KOZP aangekondigd als congres, waren enkele tientallen mensen afgekomen. Volgens voorman Mitchell Esajas probeerde een groep van dertig à veertig mensen het gebouw met vuurwerk te bestormen. Dat zorgde voor paniek in de zaal. Buiten is de auto van Esajas bewerkt met een zwaar voorwerp. Esajas laat weten dat zijn groep op last van de politie nog altijd in het gebouw zit en moet wachten tot het veilig wordt geacht om naar huis te gaan.

De bijeenkomst was georganiseerd door de landelijke en lokale Haagse tak van Kick Out Zwarte Piet, een beweging die strijd tegen het gebruik van Zwarte Piet in zijn tot voor kort gebruikelijke vorm. De extreemrechtse beweging Pegida had aanhangers opgeroepen om - verkleed als Zwarte Piet - een tegendemonstratie te houden bij het congres. De Haagse ondernemer John van Zweden, die de intocht van Sinterklaas in Den Haag volgende week sponsort, deed vrijdag in de loop van de dag een zelfde oproep. Of de vrijdagavond aangehouden personen leden van Pegida zijn, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen.