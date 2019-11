Ate de Jong ontslagen als regisseur ‘Mijn beste vriendin Anne Frank’

Niet regisseur Ate de Jong gaat het boek Mijn beste vriendin Anne Frank verfilmen, maar Ben Sombogaart. De producenten Hans de Weers en Paul Ruven hebben De Jong van het project gehaald. Dat bevestigt filmproductiehuis Fatt in Amsterdam, dat de film produceert. Het Filmfonds, de belangrijkste subsidieverstrekker van het project, heeft volgens persbureau ANP hiermee ingestemd. De Jong is het „absoluut niet eens” met het besluit en dreigt met een rechtszaak, aldus ANP.

De Jongs advocaat en vertegenwoordigers van productiehuis Fatt zijn in gesprek over de zaak. De Jong zegt „helemaal kapot” te zijn van het feit dat hij van de film is gehaald, aldus het ANP: „Mijn droom is aan diggelen: ik heb er twee jaar werk in zitten.”

Producent Ruven verwijst naar het interview dat hij met Het Parool heeft gehad over de zaak. In die krant zegt hij dat De Jong „tijdens de voorbereiding nooit tijd had: hij was veel bezig met andere zaken zoals zijn boeken, een kinderserie voor tv en nog wat zaken. Zijn opmerkingen over het script en voorgestelde veranderingen waren zo talrijk en vaak niet ter zake doende, dat daar eigenlijk vooral uit bleek dat de beoogde regisseur zeer onzeker was over hoe deze film aan te pakken.”

De film is gebaseerd op de memoires van de 90-jarige Hannah Goslar, de Amsterdamse vriendin van Anne Frank. Ze werden in 1942 gescheiden, maar ontmoetten elkaar weer in 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen, waar Hannah haar leven riskeerde om Anne Frank te redden. De film moet komend jaar in de bioscopen te zien zijn, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en het overlijden van Anne Frank.

In plaats van De Jong gaat Ben Sombogaart de film regisseren. Hij maakte naam met jeugdfilms (onder andere Het zakmes uit 1992) en boekverfilmingen, onder andere De Tweeling (2002) en Knielen op een bed violen (2016).