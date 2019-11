Architect Pi de Bruijn gaat alsnog verbouwing van ‘zijn’ Tweede Kamer leiden

Pi de Bruijn krijgt de hoofdrol in de renovatie van het Tweede Kamercomplex. Zijn architectenbureau Cie heeft een contract met het ministerie van Binnenlandse Zaken getekend en mag nu met vijf andere architectenbureaus aan de verbouwing werken. Dat heeft minister Raymond Knops (CDA) vrijdagmiddag bekendgemaakt in een Kamerbrief.

De keuze voor De Bruijn wordt gezien al een triomf voor de Tweede Kamerleden, die zich met succes verzetten tegen de oorspronkelijke architect: Ellen van Loon van bureau OMA. Van Loon werd eerder dit jaar voor 2,7 miljoen euro had afgekocht.

Met het nieuwe contract voor De Bruijn belandt de renovatieopdracht alsnog bij de architect die in 1992 ook de laatste grote verbouwing van het Binnenhof voor zijn rekening nam.

Verlanglijst

De verbouwing van het Binnenhof is al jaren onderwerp van discussie. Steeds speelt dezelfde vraag op: wil de Kamer een forse modernisering of alleen een sobere opknapbeurt?

Architect Van Loon kwam in haar ontwerpen met ingrijpende voorstellen. Zo ontwierp ze een grote nieuwe publieksingang, een extra debatzaal en één centraal restaurant dat de oude restaurantvoorzieningen, verspreid door het gebouw, moest vervangen.

Ze werkte daarbij op basis van een verlanglijst die de Kamer zelf had opgesteld. Maar daar groeide na aanvankelijke instemming de weerstand tegen haar plannen, vooral nadat Pi de Bruijn – de architect van de vorige verbouwing – voor de zomer van 2018 contact opnam met Kamervoorzitter Khadija Arib. Onder Aribs leiding stuurde het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, al in dat jaar aan op het vertrek van Van Loon en OMA – lang voordat Knops de architect deze zomer afkocht.

De verbouwing van het Binnenhof had oorspronkelijk moeten beginnen in september 2020, maar is vorige maand met zeker één jaar uitgesteld – en mogelijk langer. De keuze voor een andere architect noemde Knops daarbij niet als reden.