De Eredivisie voor gamers looft 100.000 euro aan prijzengeld uit

„We willen dat de knock-outfase van de eDivisie straks live gespeeld wordt voor tweeduizend, drieduizend, misschien wel vierduizend toeschouwers”, zegt Marc Rondagh, business developer van Eredivisie CV, de vennootschap waarin de belangrijkste Nederlandse voetbalclubs zich hebben verenigd.

Hij klinkt opgewonden. Rondagh stond aan de wieg van de Nederlandse FIFA-gamecompetitie waar alle eredivisieclubs aan meedoen. De afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft hij, samen met e-sports-projectmanager Arnoud Schonis, de eDivisie voorzichtig opgebouwd. Stapje voor stapje, in onzekerheid over de financiële basis van het project.

Wedstrijd voor studiopubliek

De onzekerheid is voorbij. Het Scandinavische productiehuis Dreamhack deed, tot grote verrassing van Schonis en Rondagh, in de zomer van dit jaar een aanbod. Een contract van drie jaar, waarbij het Deense bedrijf volledig garant zou staan voor de kosten. Dreamhack wil dat de eDivisie voortaan live wordt opgenomen, voor een studiopubliek van honderden gamers. En voor het eerst is er prijzengeld: zo’n 100.000 euro totaal, te verdelen over spelers uit de PlayStation- en Xbox-takken van het populaire voetbalspel.

„Dreamhack zei min of meer: ‘We willen de eDivisie overnemen’”, zegt Rondagh. Nou ja, niet precies in die woorden, voegt hij er snel aan toe. „Maar ze wilden de eDivisie gaan ‘doen’ zoals ze de eSuperliga in Denemarken en de eAllsvenskan in Zweden ook al doen. We kregen er rode oortjes van. Opeens kunnen we alle plannen groter maken, de productiewaarde hoger leggen.”

Electronic Arts minder dominant

Er ligt een vreemd spanningsveld in e-sports: de competities van grote games als Overwatch of League of Legends worden doorgaans georganiseerd en gefinancierd door de makers van de spellen zelf. Dat kan tot frictie leiden, vooral wanneer de promotie van de gameverkoop belangrijker blijkt dan het opzetten van een levensvatbare competitie. Vorig jaar kwamen sommige e-sporters er zelfs in een avond achter dat zij hun baan kwijt waren: maker Blizzard had opeens de stekker uit zijn Heroes of the Storm-competitie getrokken.

Voor de eDivisie bedong Rondagh een deal met maker Electronic Arts (EA) – op jaarbasis, wat het moeilijk maakt om vooruit te plannen, vertelt hij. Dreamhack brengt daar verandering in. „Ze willen dit doortrekken naar andere FIFA-competities”, zegt Rondagh. Zo lijkt de Deense producent zich als derde partij in het digitale voetbal te willen gooien – en een deel van de macht bij EA uit handen te halen.

Via Fox Sports en YouTube

Bij Rondagh klinkt vooral opluchting. Als hij er op terugkijkt, dan noemt hij het opzetten van de Nederlandse FIFA-competitie „a hell of a job”. De ambities? Die blies hij liever niet te groot op. „Toen we begonnen, ging ik trots mijn verhaal doen bij de Electronic Sports League (ESL), zo’n beetje de grootste partij ter wereld op het gebied van competitief gamen”, vertelt hij nu wrang. „Toen zeiden ze: de eDivisie komt niet zoals andere e-sports voort uit de gamergemeenschap zelf. Dat gaat niet werken.”

Toch bleek er de afgelopen jaren animo voor de eDivisie, waarin elke voetbalclub uit de eredivisie zijn eigen gamers aanstelt om in competitieverband tegen elkaar te spelen. Afgelopen seizoen werden de wedstrijden zowel op Fox Sports als via YouTube uitgezonden, en werden ruim 17,5 miljoen keer bekeken. Een groei, al was die wat bescheiden ten opzichte van de 16,3 miljoen views die de competitie het jaar ervoor behaalde. In een land waar bijna 2 miljoen mensen FIFA spelen, moest dat beter kunnen. Schonis en Rondagh staken de koppen bij elkaar voor een aanvalsplan voor het volgende seizoen. Een plan dat nu deels is omgegooid voor Dreamhack, maar dat nog steeds leeft.

Meer aandacht voor clubs

Schonis heeft zich inmiddels toegelegd op het verbeteren van de fysieke en mentale kracht van zijn e-sporters, beginnende met een onderzoekstraject door de Universiteit Twente. De competitie gaat weer om, meer richting het klassieke eredivisiemodel: ze willen dat er meer aandacht naar de deelnemende eredivisieclubs uitgaat, en iets minder nadruk op de individuele gamers. Zo moeten de twee e-sporters – één op Xbox, de ander op PlayStation – nu samenwerken: ze spelen allebei een wedstrijd, en hun scores worden gecombineerd. Dat moet het spel spannender maken, zegt Schonis, en „leiden tot meer interactie”.

Spannende tijden, zeggen beide mannen. Na twee en een half jaar niet verder dan het einde van het seizoen te hebben kunnen kijken, is er eindelijk „ruimte om een solide basis neer te leggen”. Rondagh glundert: „Ik weet nu dat we volle bak doorgaan.” Maandag wordt de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op YouTube afgetrapt.